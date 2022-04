Einbruch in Pentenrieder Forsthütte – 20. 000 Euro Beuteschaden

Wer hat den Einbruch in eine forstwirtschaftliche Lagerhalle bei Pentenried beobachtet? © Panther-Media

Pentenried - Am Montagmorgen (25. April) gegen 7 Uhr erlebte ein 57-jähriger Förster bei seinem Eintreffen in der großen Forstanlage an der Pentenrieder Straße/Germeringer Straße eine böse Überraschung: Die Doppeltüren der Lagerhalle standen offen, ganz offensichtlich wurde dort gezielt eingebrochen, denn nahezu alle dort gelagerten Markengeräte für Forstarbeiten waren gestohlen worden.

Das große Vorhängeschloss der Lagerhalle wurde von den ungebetenen Gästen mittels eines Bolzenschneiders aufgebrochen. In der Lagerhalle selbst wurden zwei Türen aufgehebelt und insgesamt elf sogenannte Freischneider der Marken „STIHl“ und „Husqvarna“, ein „Hochentaster“ der Marke STIHL, drei defekte Motorsägen und mehrere Freischneidergurte im Gesamtwert von insgesamt 15.000 Euro entwendet.

Doch damit nicht genug, denn zum Abtransport ihrer Tatbeute benutzten die dreisten Einbrecher gleich noch einen in der Halle stehenden Anhänger im Wert von rund 5.000 Euro, den sie im Anschluss einfach an ein mitgebrachtes Tatfahrzeug hängten.

Die Tatzeit kann von vergangenen Samstag 23. April, 15 Uhr, bis Montag, 25.. April, 7 Uhr, eingegrenzt werden. Geschädigt durch den Einbruch, dessen Beuteschaden sich auf rund 20.000 Euro belaufen dürfte, sind die Bayerischen Staatsforsten.

Zeugenaufruf: Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen von Personen und einem Fahrzeug samt Anhänger mit Münchner Kennzeichen auf dem Forstgelände in der Pentenrieder Straße gemacht hat, wird gebeten sich bei der Gautinger Polizei unter Telefon 089/8931 33-21 zu melden.