Einbruch in Reihenhaus in Tutzing: Zeugen gesucht!

Über die Terrassentür verschafft sich ein Einbrecher Zugang zu einem Reihenhaus in Tutzing. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) © DPA/Philipp von Ditfurth

Tutzing - Am Samstagabend brach ein bislang Unbekannter in ein Reihenhaus in der Straße Am Kallerbach in Tutzing ein und entwendete hochwertige Geräte. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte hat die Abwesenheit der Bewohner genutzt und in der Zeit zwischen 19.10 und 21.30 Uhr eine Terrassentür gewaltsam geöffnet, erklärt die Polizei Starnberg. In der Folge durchsuchte der Dieb mehrere Zimmer und nahm tragbare Elektrogeräte an sich.

Dieb erbeutet in Tutzing wertvolle Elektrogeräte

Er konnte mit seiner Beute im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages entkommen. Der Schaden an der Terrassentür wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Starnberg bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, unter Telefon 08151/364-0 zu melden. (kb)