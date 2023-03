Einbruch ins ehemalige Leichenhaus am Gautinger Waldfriedhof

Zwei Einbrüche am Wochenende in Gauting meldet die zuständige Polizeiinspektion. (Symbolfoto) © Trisor

Gauting - Zweimal wird am Wochenende in Gauting eingebrochen. Einmal in ein Wohnhaus einer 83-jährigen Frau und einmal in das ehemalige Leichenhaus am Gautinger Waldfriedhof.

Eine böse Überraschung erlebte am gestrigen Sonntag eine 83-jährige Gautingerin, als sie gegen 22 Uhr in ihre Wohnung in der Schrimpfstraße heimkehrte. Bei ihrer Rückkehr aus München stellte sie fest, dass sie in ihrer Abwesenheit ungebetenen Besuch erhalten hatte, der über die offenstehende Balkontüre im Hochparterre in ihre Wohnung eindrang und diese komplett durchwühlte.

Wie die Polizei Gauting erklärt, war die Balkontüre offensichtlich mit Brachialgewalt aufgehebelt und komplett aus dem Rahmen gebrochen worden. Der unbekannte Einbrecher hatte nach einer ersten Sichtung der Rentnerin acht teilweise sogar defekte Uhren und zudem drei Weißgoldringe entwendet.

Der Beuteschaden beläuft sich nach Angaben der Geschädigten auf etwa 600 Euro, der Sachschaden dürfte ungleich höher bei mindestens 1.500 Euro liegen. Zeugenbefragungen der Hausbewohner beziehungsweise der Nachbarn durch die Ermittlungsbeamten der Polizeiinspektion Gauting verliefen bislang negativ beziehungsweise erbrachten keine Hinweise zu dem Täter oder den mutmaßlichen Einbrechern.

Der zweite Einbruch mit einem höheren Beuteschaden ereignete sich über das Wochenende im ehemaligen Leichenhaus des Gautinger Waldfriedhofs in der Planegger Straße. Dort hatten sich bislang unbekannte Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster zunächst Zutritt zum Aufenthaltsraum der Friedhofsbeschäftigten verschafft. Von dort aus gelangten sie in den unversperrten Werkzeugraum und entwendeten dort zwei Heckenscheren der Firma Hilti im geschätzten Zeitwert von rund 1.500 Euro. Andere Marken-Gerätschaften blieben dagegen unbehelligt. (kb)