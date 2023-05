Einbruchserie in der Kleingartensiedlung in Starnberg

Teilen

In einer Kleingartenanlage wie dieser wurde in Starnberg in mehrere Häuschen und Schippen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) © Blickwinkel/Imago

Starnberg - Zwischen Dienstag und Mittwoch wird in mehrere Häuschen und Schuppen der Schrebergartensiedlung in Starnberg eingebrochen. Die Polizei sucht weitere Geschädigte sowie Zeugen.

Von einer Einbruchsserie in der Schrebergartensiedlung beim Tierheim in Starnberg spricht die Polizei. Zwischen dem 16. und 17. Mai seien in der Kleingartensiedlung beim Tierheim mehrere Bauten aufgebrochen und beschädigt worden.

Keine näheren Informationen zum Ermittlungsstand der Einbruchserie in Starnberg

„Weitere Informationen können zum aktuellen Ermittlungsstand nicht weitergegeben werden“, erklärt die Polizei. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Starnberg unter Telefon08151/364-0 zu melden. (kb)