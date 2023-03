Einbruchstrio geht in Gilching fünf gewerbliche Objekte an

Teilen

Die Polizei ermittelt in fünf Einbruchsfällen, die von einem Tätertrio in der Nacht auf Montag in Gilching verübt wurden. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Gilching - Fünfmal versucht ein Einbruchstrio am Montag in Gilching in gewerbliche Objekte an der Römerstraße einzudringen.

In den Morgenstunden gingen bei der Polizei in Gauting nacheinander mehrere Mitteilungen über Einbrüche in gewerbliche Objekte in der Römerstraße in Gilching ein. Der erste Anruf erfolgte um kurz vor 5 Uhr durch eine Anwohnerin in der Römerstraße. Sie teilte mit, dass sie zunächst das Geräusch von gesplittertes Glas gehört habe und dass sie kurz darauf von ihrem Fenster aus einen Mann von einem Supermarkt in der Römerstraße weglaufen sah.

Polizei sichert die blutigen Handschuhe des Täters von Gilching

Eine Streife konnte kurze Zeit später eine Blutspur unterhalb eines zersplitterten Fensters des Supermarkts feststellen, was ein untrügliches Indiz dafür war, dass der Einbrecher sich bei seinem Versuch verletzt hatte, in das Tatobjekt einzusteigen. Zudem konnten vom Täter getragene Handschuhe mit Blutanhaftungen am Tatort gesichert werden.

Videokamera am mexikanischen Restaurant zeichnet Tätertrio auf

Kurze Zeit später meldete sich der Besitzer eines mexikanischen Restaurants in der Römerstraße, dass sein Lokal in der Nacht ungebetenen Besuch erhalten habe . Die Täter haben sich über ein aufgedrücktes Fenster im Erdgeschoss Zugang zu seinem Lokal verschafft und im Keller die Zugangstüre zu seinem Büro eingetreten. Beute haben sie zum Glück keine gemacht, dafür einen Sachschaden von rund 400 Euro angerichtet. Da das Lokal per Videokamera gesichert ist, wissen die Gautinger Ermittler nun, dass es drei Täter waren, die diesen Einbruch verübt haben.

Auch beim Italiener finden die Einbrecher keine Beute

Die dritte Einbruchsmitteilung kam vom Inhaber einer italienischen Gaststätte in der Römerstraße. Auch in diesem Fall verschafften sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dieselben Täter über ein ebenerdiges Fenster Zugang zum Lokal, konnten aber ebenfalls keine Tatbeute machen, da sich kein Geld in der Kasse befand.

Im Getränkemarkt Wechselgeld und Zigaretten gestohlen

Die vierte Mitteilung ging durch den Inhaber eines Getränkemarktes ein, auch in dessen Geschäft sich vermutlich besagte Tätergruppierung über eine Lagertüre Zugang verschafft hatte und als Tatbeute die Wechselgeldkasse und Zigaretten im Wert von insgesamt 500 Euro mitnahm.

In Pizzeria in der Marsstraße in Gilching erbeuten Täter 2.000 Euro Bargeld sowie Wertgegenstände

Als fünftes Objekt gingen die dreisten Einbrecher, eine Pizzeria in der Marsstraße an, indem sie die hintere Eingangstüre dieses Lokals aufhebelten. Bei diesem Tatobjekt machte die Tätergruppierung die höchste Tatbeute, die aus über 2.000 Euro Bargeld aus der Ladenkasse beziehungsweise aus mehreren nicht versperrten Behältnissen, einem Tablet im Wert von 90 Euro und Süßwaren im Wert von rund 40 Euro bestand. Der entstandene Sachschaden wird in diesem Fall auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen der Vorfälle von Gilching bitte bei der Polizei melden

Wer in der Nacht von vergangenen Sonntag, den 19. März, auf Montag, 20 März, in der Römerstraße beziehungsweise in den angrenzenden Nebenstraßen verdächtige Beobachtungen von drei Personen gemacht hat, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich bei der Gautinger Polizei unter Telefon 089/893133-21 zu melden. (kb)