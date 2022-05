Einbruchsversuch in Gautinger Altenheim

Die Gautinger Polizei beschäftigt ein versuchter Einbruch in ein Seniorenheim © PantherMedia

Gauting - Die Heimleitung eines Altenheims am Josef-Cischeck Platz meldete gestern Nachmittag einen versuchten Einbruch in ihrer Anlage.

Die Heimleitung eines Altenheims am Josef-Cischeck Platz meldete gestern Nachmittag (Dienstag) einen versuchten Einbruch in ihrer Anlage, wonach in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fenster des Sozialraums der Angestellten im Erdgeschoß angegangen worden war.

Vor Ort stellten die Ermittler der Gautinger Polizei fest, dass die Verglasung des betreffenden Fensters beschädigt war und zudem mehrere Hebelspuren am Rahmen feststellbar waren.

Durch das Hebeln vermutlich mit einem Schraubenzieher an der Außenseite des Kunststoff- Fensterrahmens sprang sowohl die innere als auch die äußere Fensterscheibe, was einen Sachschaden von rund 2.000 Euro für die Wiederinstandsetzung des Fensters verursachte

Dem Täter gelang es jedoch definitiv nicht ins Innere des Gebäudes zu kommen.

Zeugenaufruf: Wer in der Nacht von 23. Mai auf 24. Mai verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem versuchten Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich bei der Gautinger Polizei unter Telefon 089/8931 33-21 zu melden.