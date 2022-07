Eine Frau aus Andechs verursacht in Starnberg hohen Sachschaden

Die Polizei meldet einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden im Starnberger Ortsteil Habach. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Starnberg -Eine 75-jährige Autofahrerin nimmt einem 59-jährigen Verkehrsteilnehmer im Starnberger Ortsteil Hadorf die Vorfahrt.

Am Mittwoch, gegen 18.10 Uhr befuhr eine 75- jährige Frau aus Andechs mit ihrem Pkw Audi die Kreisstraße vom Ortsteil Hadorf kommend in Richtung Mamhofen. An der Einmündung zur Staatsstraße wollte sie nach links einbiegen. Dabei hat sie die Vorfahrt zu achten. Zur gleichen Zeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Weilheim mit seinem Pkw die Staatsstraße von Mamhofen kommend in Richtung Weilheim.

Die Frau übersah offensichtlich den Mann und fuhr in die Einmündung ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Es wurde zwar niemand verletzt, der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt mindestens 30.000 Euro. Beide Pkw wurden an der Front beschädigt. Die Frau muss sich nun wegen der Vorfahrtsverletzung verantworten. (kb)