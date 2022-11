Eine Sondersitzung zum Verkehrskonzept in Gräfelfing

Teilen

Der Verkehr und seine Lenkung in Gräfelfing und den Ortsteilen ist Thema einer Sondersitzung des Gemeinderats am kommenden Mittwoch, 30. November, in der Lochhamer Mehrzweckhalle. © MVV GmbH

Gräfelfing – Mobilität ist in Gräfelfing ein wichtiges Thema. Daher hat der Gemeinderat beschlossen, ein ganzheitliches Verkehrskonzept auf den Weg zu bringen. Dazu trifft sich das Gremium am kommenden Mittwoch, 30. November, zu einer Sondersitzung.

Ziel ist es, den Verkehr im Ort so verträglich wie möglich zu gestalten. Der Öffentliche Personennah- sowie der Fuß- und Radverkehr sollen gestärkt werden. Die Erreichbarkeit von bestimmten Zielen in der Gemeinde soll verbessert und der Pkw-Verkehr möglichst verträglich geführt werden, heißt es in einer Vorlage des Rathauses.

Sondersitzung am Mittwoch in Gräfelfing

Am Mittwoch, 30. November, um 19.15 Uhr, kommt der Gemeinderat zu dieser öffentlichen Sondersitzung in der Mehrzweckhalle auf dem Schulcampus Lochham am Adalbert-Stifter-Platz 2 zusammen. Vorgestellt werden die Maßnahmen zur kurz-, mittel- und langfristigen Umsetzung, die das Team aus Verkehrsplanerinnen und -planern dem Gemeinderat vorschlägt.



Anfang des Jahres hatte der Gräfelfinger Gemeinderat zehn Leitlinien verabschiedet, die die „Leitplanken“ für die Erarbeitung des Maßnahmenkatalogs bilden. Die Bildschirmpräsentation und der Ton werden per Internet übertragen. Den Link, um der Veranstaltung online zu folgen, gibt‘s am Tag der Veranstaltung auf der Homepage der Gemeinde Gräfelfing. (kb)