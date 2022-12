Eine Sorte Plätzchen backt Kreisbäuerin Beatrice Scheitz aus Andechs immer selbst

Von: Petra Straub

Kreisbäuerin Beatrice Scheitz liebt Vanillekipferl. Sie bereitet das Weihnachtsgebäck so zu, wie es auch ihre Oma macht. © Scheitz

Andechs – Auf den ersten Weihnachtsmärkten duftet es herrlich nach Glühwein und Lebkuchen. Daheim hat schon so mancher damit begonnen, selbst für die Familie und Freunde Plätzchen zu backen. Der Kreisbote blickt für seine Leserinnen und Leser in die Backbücher bekannter Personen aus dem Landkreis. Auch die neue Kreisbäuerin Beatrice Scheitz hat sich für diese Woche vorgenommen, trotz des straffen Terminplans, ein altes Rezept hervorzuholen und Vanillekipferl zu backen.

„Das sind meine Lieblingsplätzchen“, schwärmt die junge Frau, die erst im Sommer zur Nachfolgerin von Kreisbäuerin Anita Painhofer gewählt wurde. Wenigstens eine Sorte will sie dieses Jahr selbst backen. Denn meistens fehlt ihr die Zeit für solche Aktionen. Schon in ihrem Amt als Milchkönigin war Beatrice Scheitz viel unterwegs. Nun hat sie zum Beginn ihrer Amtszeit als Kreisbäuerin viele Termine.

Die Weihnachtsfeier des BBV-Kreisverbands findet in Gilching statt

Aktuell ist sie unter anderem mit der Organisation der Weihnachtsfeier der Landfrauen des BBV-Kreisverbands Starnberg beschäftigt, die am 10. Dezember in einem Gasthaus in Gilching stattfindet. Da gilt es das Rahmenprogramm zu gestalten und Gäste einzuladen. Stubenmusik und Geschichten sowie Gesang des Landfrauen-Chors sollen die Gäste weihnachtlich stimmen, ansonsten soll viel Zeit für den Austausch bleiben, nach der entbehrungsreichen Corona-Zeit. Und Zeit, den Kuchen zu genießen, den die Bäuerinnen aus den verschiedenen Ortsverbänden beisteuern.



Ein traditionelles Rezept aus dem Bayerischen Kochbuch

Die Weihnachtsbäckerei in der Familie von Beatrice Scheitz, deren Vater Bürgermeister ist und deren Mutter und Bruder auf dem Bioziegenhof arbeiten, übernehmen ihre Mutter und ihre Oma. Und auch die Vanillehörnchen, die Beatrice Scheitz so gerne mag, hat ihre Oma früher schon gemacht. Das Rezept aus dem Bayerischen Kochbuch ist bis heute unverändert geblieben, wie auch die klassische Rezeptur zahlreicher weiterer Sorten, von Butterplätzchen über Spitzbuben bis hin zu Anisplätzchen, von der die Enkelin besonders schwärmt und die sie sich zwischen ihren Terminen gerne schmecken lässt. An Weihnachten wird‘s dann etwas ruhiger, dann kommt die ganze Familie unterm Christbaum zusammen.

Das Rezept von Beatrice Scheitzs Lieblingsplätzchen stammt aus dem Bayerischen Kochbuch. © Scheitz

Rezept: Vanillekipferl

Zutaten Mürbteig: 200 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 100 Gramm ungeschälte, gemahlene Mandeln, 150 Gramm Butter, 2 Eigelb. Zum Wenden: Puderzucker und Vanillezucker.

Zubereitung: Gebröselten Mürbteig unter Zugabe von ungeschäten, gemahlenen Mandeln herstellen. Bei dieser Zubereitungsmethode des Mürbteigs werden alle Zutaten kalt und nach Möglichkeit in kaltem Raum verarbeitet. Butter oder Margarine muss vorher kaltgestellt werden. Den Teig kaltstellen und zu einer dünnen Rolle formen. Anschließend gleichmäßige Stücke abschneiden und zu Hörnchen formen. Die Kipferl auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen und bei 180 Grad Ober-/Unterhitze vorsichtig lichtgelb backen. Die fertigen Vanillehörnchen noch heiß in Puderzucker (gemischt mit Vanillezucker) wenden.

