Elf Tage lang weihnachtlicher Lichterglanz auf dem Kirchplatz in Starnberg

Der Starnberger Christkindlmarkt am Kirchplatz ist eröffnet und verbreitet noch bis zum 4. Dezember weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt. © Stadt Starnberg

Starnberg - 150 Kinder leuchteten mit ihren Laternen, auch die stattliche Rotfichte erstrahlte gestern erstmals auf dem Kirchplatz in Starnberg. Der Christkindlmarkt lockt nun an elf Tagen mit einem weihnachtlichen Angebot an 35 Ständen und stimmungsvoll beleuchteten Fichtenwäldchen und Futterkrippen. Was geboten ist.

Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk hat am Donnerstag, 24. November, den Christkindlmarkt auf dem Starnberger Kirchplatz eröffnet: „Die Stadt Starnberg dankt allen Ausstellern, Vereinen, Gastronomen und Künstlern, die zum Gelingen unseres Christkindlmarktes beitragen. Ich freue mich sehr, dass der Christkindlmarkt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden kann und zur Belebung unserer Innenstadt beiträgt“. Im Anschluss verteilte sie zusammen mit dem Team der Standortförderung Geschenke an die rund 150 Kinder, die zuvor am Laternenumzug teilgenommen hatten.

Glühwein, Bratwurst und Maroni. Seit Donnerstag verwöhnen die Aussteller auf dem Starnberger Kirchplatz die Christkindlmarkt-Besucher wieder kulinarisch. © Lisa Livancic

Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von der Stadtkapelle Starnberg und den Musikschulen Starnberg und Grünwald. Der Christbaum auf dem Kirchplatz, eine 13-Meter hohe Rotfichte aus Starnberg, erstrahlte am Donnerstagabend ebenfalls das erste Mal.

Die 35 Aussteller haben ihre Stände stimmungsvoll geschmückt. So wird einem beim Bummel durch den Christkindlmarkt richtig warm ums Herz. © Lisa Livancic

Dieses Jahr findet der Christkindlmarkt erstmalig an elf Tagen, noch bis zum Sonntag, 4. Dezember, statt. Für die besondere weihnachtliche Atmosphäre sorgen ein stimmungsvoll beleuchtetes Fichtenwäldchen, Holzfutterkrippen und die 35 geschmückten Marktbuden. Besucherinnen und Besucher können sich, neben einem vielfältigen Warenangebot und einem leckeren gastronomischen Angebot, auf ein buntes Rahmenprogram mit vielen Aktionen für Kinder und musikalischen Highlights freuen.

Einkaufssonntag, ukrainische Musik und Nikolausbesuch

Am Samstag, 26. November, ist ab 15 Uhr Jazz zum Advent zu hören und ab 17 Uhr ein ukrainisches Musikprogramm. Am Sonntag, 27. November, kann ab 13 Uhr auch in den Starnberger Läden geshoppt werden. Bis auf den 29. November ist die Weihnachtswerkstatt für Kinder täglich geöffnet. Am 3. Dezember kommt der Nikolaus.

Stimmungsvolle Atmosphäre auf dem Kirchplatz in Starnberg

Das detaillierte Programm finden Interessierte im Christkindlmarktflyer oder unter https://

www.starnberg.de/kultur-freizeit/veranstaltungen-in-starnberg. (kb)

Die Kerzen am Christbaum brennen während des Christkindlmarkts in Starnberg, der bis zum 4. Dezember geöffnet ist. © Lisa Livancic