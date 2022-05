Elternbeirat der Fünfseen-Schule Starnberg organisierte Spendenaktion

Am Kuchenbuffet: (v.l.) Cornelia Gindele, Elisabeth Kraft, Landrat Stefan Frey, Sabine Schmidt und Stephanie Moder. © Landratsamt Starnberg

Starnberg - Die engagierten Elternbeirätinnen und -Beiräte der Fünfseen-Schule Starnberg freuen sich über den Erfolg ihrer Aktion am vergangenen Freitagnachmittag auf dem Starnberger Kirchplatz. Dort haben sie einen Kuchenverkauf organisiert, für den fleißige Mütter der Schule im Vorfeld eifrig Kuchenspenden gebacken hatten. Schüler gestalteten zudem in Begleitung ihrer Lehrkräfte Flaggen und Spendenboxen in den Landesfarben der Ukraine, die auf das Projekt „Wir möchten helfen!“ aufmerksam machen sollten.

Von diesem Vorhaben waren die Betreiber der Eiswerkstatt Jan und Sven Thunig so begeistert, dass sie sich mit Gutscheinen für einen Kaffee zum Kuchen beteiligten. Und so konnten Passanten gegen eine Spende in beliebiger Höhe zum schmackhaften Gebäck auch ein warmes Getränk in der Sonne genießen und miteinander ins Gespräch kommen.

Besonders angetan zeigten sich ukrainische Besucherinnen, als sie die Landesflaggen mit der Friedenstaube sahen. „Ich bin so beeindruckt. Alle hier in Starnberg sind so hilfsbereit“, bedankt sich beispielweise Natali aus Charkiw auf Englisch. Sie hat in Starnberg Zuflucht mit ihrer neunjährigen Tochter und dem Hund gefunden, während ihr Mann in der Ukraine kämpft.

Selbstverständlich waren alle ukrainische Familien auf Kuchen und Kaffee eingeladen. „Wie wollen einen kleinen Beitrag leisten, um die Not zu lindern, eine kleine Freude zu bereiten“, verrät die Vorsitzende des Elternbeirates Stephanie Moder den Antrieb der Elternbeiräte, sich zu engagieren.

Dies sahen wohl auch einige prominente Standbesucher so, die zufällig über den Kirchplatz eilten. Obwohl sie sich allesamt sowieso schon im großen Stil engagieren, ließen sie es sich nicht nehmen, die Initiative aus der Förderschule Starnberg zu unterstützen. Herr Pfarrer Dr. Andreas Jall kam mit der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates Dr. Regina Leopold vorbei, um nur einige zu nennen. Auch interessierte sich die ehemalige Bürgermeisterin von Gauting Brigitte Servatius für das Projekt der Schule, die von Kindern aus dem gesamten Landkreis Starnberg besucht wird.

Sogar Landrat Stefan Frey nahm sich zwischen zwei Terminen Zeit, einen kurzen Stopp am Stand einzulegen. Dabei drückte er seine Anerkennung nicht nur für das Engagement der Elternvertreter der Fünfseen-Schule aus, während auch er sich ein Stück Kuchen schmecken ließ. Stefan Frey tauschte sich mit den Umstehenden über die enormen Herausforderungen der nächsten Wochen aus und zeigte sich dabei ganz generell tief beeindruckt von der „gigantischen Solidarität besonders der privaten Leute“.

Diese spiegelt sich ein klein wenig auch in den Einnahmen von knapp über 600 Euro wider, die ohne Abzug jeweils hälftig an die Hilfsorganisationen „Brucker für die Ukraine“ sowie „Starnberg hilft – Netzwerk für Ukraine-Geflüchtete“ gehen werden. Auch Schulleiterin Beate Herberich gratulierte zu einem gelungenen Nachmittag, dem schon einige Aktionen innerhalb der Schulgemeinschaft voraus gingen und dem sicherlich noch weitere Projekte zur Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine folgen werden, denn: „Wir möchten helfen!“