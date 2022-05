Energiesparen schont Klima und Geldbeutel

Die Sonne geht hinter Windrädern auf. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Vor Kurzem wurde in Bernried die Ausstellung „Energiewende“ feierlich eröffnet. Nach der Begrüßung der zahlreichen Gäste durch Bürgermeister Dr. Georg Malterer führten Martin Heinz, Geschäftsführer des CarSharing Pfaffenwinkel, und Konrad Lang, Sprecher des Arbeitskreis Energie, in die Themen der Ausstellung ein.

An interaktiven Mitmachstationen, Testgeräten und anschaulichen Modellen können sich Interessierte bis 19.Mai in der Ausstellung „Energiewende“ des Landesamtes für Umwelt im Rathaus von Bernried a. Starnberger See rund um das Thema Energiewende informieren. „Der Wechsel von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien ist eine dringende Aufgabe, die alle betrifft. Die Gemeinde Bernried a. Starnberger See leistet ihren Beitrag. Dazu gehört eine umfassende Information und Einbindung unserer Bürgerinnen und Bürger“ betont Bürgermeister Dr. Malterer bei der feierlichen Eröffnung der Ausstellung im Gemeindezentrum.

Die Ausstellung gibt wertvolle Tipps, was jeder Einzelne tun kann, um Energie zu sparen und dabei das Klima und gleichzeitig den eigenen Geldbeutel zu schonen. Kernthema der modular aufgebauten Ausstellung ist der „Energie-3-Sprung“. Die drei Themenfelder ‚Energiebedarf senken“, „Energieeffizienz steigern“ und „erneuerbare Energien ausbauen“ werden für Jung und Alt an vielen Beispielen veranschaulicht. So erfahren die Besucher Wissenswertes über energieoptimierte Lösungen zu Bauen und Wohnen. Ein besonderes Highlight ist die Broschüre „Energiewende Bernried - Investitionen in die Zukunft“, die der Arbeitskreis Energie in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative Bernried Kann Klima erstellt hat.



Betreut wird die Ausstellung vom Arbeitskreis Energie. Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos und Montag bis Freitag 08 Uhr bis 12 Uhr, Donnerstag von 16 Uhr bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 Uhr bis 16 Uhr möglich.

