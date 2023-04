Energiewende ist Diskussionsthema bei den Grünen in Starnberg

Teilen

Die Energiewende ist Thema bei einer Veranstaltung der Kreis-Grünen in Starnberg. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Starnberg - „Energiewende in Bayern! Bezahlbar. Unabhängig. Sicher.“ – so lautet das Diskussionsthema mit Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag, in Starnberg.

bei den Kreis-Grünen in Starnberg ist auch Oliver Berger, Vorstand des Vereins „Energiewende Landkreis Starnberg“ zu Gast am Freitag, 5. Mai, 18 Uhr in der Starnberger Schlossberghalle.

Landtagskandidatin Andrea Schulte-Kraus spricht ein Grußwort in Starnberg

Ein Grußwort spricht Landtagskandidatin Andrea Schulte-Kraus und durch den Abend führt Bezirksrätin Martina Neubauer. (kb)