Entenfamilie drei Wochen lang zu Gast bei Freunden am Gautinger Rathaus

Die Rathaus-Ente von Gauting hat wieder Nachwuchs bekommen. Die Entenfamilie wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde bestens versorgt und nach drei Wochen an die Würm umgesiedelt. © Gemeinde Gauting

Gauting - Auch dieses Jahr wird eine junge Entenfamilie vom Gautinger Rathaus-Team bestens versorgt. Sogar an den Wochenenden schauen die Mitarbeitenden der Steuerstelle nach den Tieren.

Wie seit nunmehr sechs Jahren hat sich eine Entenmama auf dem Balkon des Rathauses ein ruhiges Plätzchen gesucht, um für ihren Familienzuwachs zu sorgen.

„Gleich zwölf Küken haben die Kolleginnen aus der Steuerstelle die ersten drei Lebenswochen versorgt und vor Fressfeinden gesichert“, berichtet Charlotte Rieboldt (Öffentlichkeitsarbeit). Sie wurden diese Woche von ihrer vorübergehenden Unterkunft vor den Fenstern der Kämmerei an die Würm umgesiedelt, wo sie jetzt ein Leben in Freiheit genießen können.

Gautinger Rathaus-Team ist rund um die Uhr für die Entenfamilie da

Kolleginnen und Kollegen aus dem Rathaus kümmern sich bereits seit Jahren um diese Ente und ihre Familie, die sich im Rathaus offenbar tierisch wohlfühlt. Auch am Wochenende und in der Freizeit. „Es geht das Herz auf, wenn wir die Viecherl dann in die Freiheit bringen können – gesund und rundum wohlgenährt und mitten in unser schönes Gauting“, so Rieboldt. (kb)