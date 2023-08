Entkräftete Surferin wird am Wörthsee von Polizei gerettet

Glück hat eine 15-jährige Jugendliche am Wörthsee. Völlig entkräftet wird sie von einer Polizeistreife im Wasser aufgelesen und zum Ufer gebracht. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Wörthsee - 200 Meter vom Ufer entfernt entdecken Polizeibeamte am Wörthsee eine junge Surferin, die nicht mehr in der Lage ist, auf ihrem Bord ans Ufer zu gelangen.

Im Rahmen einer Streifenfahrt mit dem Polizeiboot auf dem Wörthsee trafen Beamte der Polizeiinspektion Herrsching am Sonntag, 6. August, auf eine Surferin, die sich etwa 200 Meter vom Ufer entfernt völlig entkräftet an ihr Sportgerät klammerte.

15-Jährige klammert sich am Wörthsee an ihr Surfbrett

Die 15-jährige Urlauberin war nicht mehr in der Lage auf ihr Board zu kommen und wurde durch die Polizei an Bord des Bootes genommen. Mit dem Board im Schlepptau wurde die junge Dame an Land gebracht. Gesundheitliche Beeinträchtigungen waren nicht feststellbar, so die Polizei. (kb)