Entsorgungsunternehmen Awista in Starnberg für Nachhaltigkeits-Award nominiert

Teilen

Wer Haushaltsgeräte reparieren lässt, bekommt einen Zuschuss vom kommunalen Entsorgungsunternehmen Awista. Zudem setzt der Betrieb auf Mehrweg. Dafür wurde er nun für den ZfK-Nachhaltigkeits-Award nominiert. (Symbolfoto) © Florian Schuh/dpa-tmn

Landkreis – Mit Spannung wurde sie erwartet: Nun ist die Entscheidung über die Finalisten für den ZfK-Nachhaltigkeits-Award 2023 gefallen. Nach knapp 100 Bewerbungen stehen die Teilnehmer für die Endrunde fest. Das Entsorgungsunternehmen Awista Starnberg KU, mit dem Mehrweg- und Reparaturbonus, ist einer der 24 Finalisten. Nun sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt, für das Kommunalunternehmen abzustimmen.

Die Abfallvermeidung ist als höchstes Ziel der Abfallhierarchie oftmals nur erreichbar, wenn Verhaltensänderungen erfolgen und zum Teil mehr Aufwand als bei der Nutzung von Einwegprodukten investiert werden. Um Anreize zu schaffen und ein Umdenken herbeizuführen, hat Awista-Starnberg das Angebot an Zuschusszahlungen für die Verwendung von umweltfreundlichen Mehrwegprodukten erweitert und die reine Bezuschussung von Mehrwegwickelsystemen für Babys und Kleinkinder auf alle Altersgruppen ausgeweitet. Neu eingeführt worden ist die Bezuschussung von Mehrwegmenstruationsartikeln, was nach eigener Kenntnis in Bayern bislang einzigartig ist.

Neu: Zuschuss für Mehrwegmenstruationsartikel und andere Mehrwegprodukte

Seit der Neuausrichtung des Mehrwegbonus sind beim Awista Starnberg KU insgesamt 65 Anträge bzw. rund 2.200 Euro bewilligt worden, davon ein Drittel für nachhaltige Menstruationsprodukte.

Awista-Reparaturbonus für Haushaltsgeräte

Als weiteren Anreiz zur Abfallvermeidung ist in 2022 der Awista-Reparaturbonus für haushaltsübliche Elektrogeräte eingeführt worden. Nach einer halbjährlichen Startphase sind auch die Repair-Cafés im Landkreis Starnberg in die Förderung eingebunden worden.

2022 sind 129 Reparaturzuschussanträge bei Awista im Landkreis Starnberg eingegangen

In 2022 sind 129 Reparaturzuschussanträge von Privatpersonen eingegangen, welche mit rund 4.800 Euro bezuschusst wurden. Auch haben vier Repair-Cafés von der Möglichkeit der Förderung Gebrauch gemacht, sodass in 2022 auch rund 3.000 Euro an Förderung an gemeinnützige Reparaturinitiativen ausgezahlt wurden.

Zuschuss für Reparaturen in Starnberg: 20 Prozent des Rechnungsbetrags bis 50 Euro

Grundsätzlich ist die Beantragung der Förderzuschüsse sehr einfach gehalten um keine zusätzlichen bürokratischen Hürden und somit Hemmschwellen für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises zu schaffen. Es werden jeweils 20 Prozent der Rechnungssumme beziehungsweise maximal 50 Euro pro Person gefördert.

Damit werden die individuellen Bemühungen der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Abfälle zu ver-meiden direkt honoriert. Beide Maßnahmen erfreuen sich großer Beliebtheit und sind auch über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Im Dezember 2022 bekam das Kommunalunternehmen für den Reparaturbonus sogar die Auszeichnung als Kumas Leitprojekt 2022.

Jetzt für Awista Starnberg KU im Online-Voting abstimmen

Mit dem Start des Online-Votings erreicht die Ausschreibung des ZfK-Nachhaltigkeits-Award 2023 ihre heiße Phase. Seit Montag, 06. Februar, können alle Bürgerinnen und Bürger in den Kategorien Energie, Entsorgung, Mobilität und Wasser/Abwasser ihren jeweiligen Favoriten küren. Die Abstimmung ist bis Sonntag, 19. Februar 2023, möglich. Unter der Rubrik Entsorgung ist die Abstimmungsmöglichkeit für Awista Starnberg KU zu finden.

Unter www.awista-starnberg.de oder auf der Internetseite https://www.zfk.de/services/nachhaltigkeitsaward finden sich die jeweiligen Kurzbeschreibungen zu den einzelnen Projekten und können gleich abstimmen.

Über den ZfK-Nachhaltigheits-Award

Bis 2050 wollen die Staaten der EU annähernd klimaneutral sein. Der Weg dahin erfordert große Anstrengungen in den einzelnen Sektoren, auch in Deutschland. Stichworte sind hier neben der Energie-, vor allem die Wärme- und Mobilitätswende sowie der Ressourcenschutz. Hier leisten kommunale Unternehmen schon seit langem einen wichtigen Beitrag und übernehmen Verantwortung zum Schutz des Klimas und der Umwelt.

Um diese Bemühungen der kommunalen Unternehmen zu würdigen, hat die ZfK-Redaktion zum dritten Mal den „ZfK-Nachhaltigkeitsaward“ ausgeschrieben. Die Auswahl der Projekte lehnt sich dabei an die Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen an. Weitere Informationen unter www.zfk.de. (kb)

Awista ist mit dabei: Das Starnberger Kommunalunternehmen ist mit dem Mehrweg- und Reparaturbonus für den ZfK-NachhaltigkeitsAWARD 2023 nominiert. Sie können unter https://www.zfk.de/services/nachhaltigkeitsaward abstimmen. Bild: ZfK