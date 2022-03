Tiefengeothermie oder ein Energiemix für das Fernwärmenetz

Erfahrene Bürger geben in Gilching Tipps für die energetische Gebäudesanierung

Von: Petra Straub

Alfons Rauscher, Josefine Anderer und Werner Kieferle (vor dessen saniertem Haus, v. l.) informieren in Gilching über die Möglichkeit der Nutzung regenerativer Energien. © Michael Straub

Gilching – Das Interesse an nachhaltigem Bauen ist groß. Das zeigt eine Sanierungstour durch Gilching, zu der die Gemeinde und das Landratsamt Starnberg am Freitag einluden. Über zwanzig Häuslebauer und Sanierer beteiligen sich daran und informieren sich über die geplanten Fernwärmeanschlüsse und alternative Dämm- und Heizsysteme, die vorbildliche Privatsanierer den interessierten Besuchern zeigen.

Durch den Krieg in der Ukraine hat sich die Situation verschärft. Öl und Gas sind teurer geworden. Zudem schaden sie der Umwelt. Deshalb wollen viele auf regenerative Heizsysteme umrüsten, die Energie der Sonne, der Luft und des Bodens nutzen oder mit den Abfällen von Industrieholz heizen. Wie das gelingen kann, zeigen in Gilching Jan Haas, Projektleiter Fernwärme bei den Gemeindewerken, Alfons Rauscher, der sein Gebäude mit einer Pelletsheizung und einer Fotovoltaikanlage ausgerüstete hat und Werner Kieferle, der sein Doppelhaus unlängst mit den Nachbarn zusammen im Dachgeschoss isoliert hat und auch noch die Fenster im ganzen Gebäude tauschen will.



Die Fragen der Teilnehmer (die meist mit dem Fahrrad kommen), sind zahlreich und konkret. Welche Bereiche des Ortes werden als nächstes an die Fernwärme angeschlossen? Wird sie auch langfristig mit Holzpellets befeuert? Mit welchen Kosten muss gerechnet werden? Wie kommt die Wärme ins Haus? Haas stellt am Treffpunkt, der seit Herbst 2020 bestehenden mobilen Interimsheizzentrale der Gemeindewerke Gilching in der Nicolaus-Otto-Straße den geplanten Ausbau des Fernwärmenetzes vor. Derzeit liefern Holzpellets die Energie für die bereits angeschlossenen 14 Gewerbebetriebe und privaten Wohngebäude im Gewerbepark Ost auf einer Länge von eineinhalb Kilometern. Weitere Hausanschlüsse sollen sukzessive folgen. Geplant sind 70 bis 100 pro Jahr. Die Planung für die Landsberger Straße steht bereits. 2023 sei die Sonnenstraße in Richtung Ortszentrum an der Reihe. In die Planung einbezogen werde auch das Interesse der Bürgerinnen und Bürger.



Tiefengeothermie oder ein Energiemix für das Fernwärmenetz

Die Pellets für das Fernwärmenetz stammen aus Industrieabfällen aus Sägewerken aus dem Raum Augsburg, versichert Diplom-Forstwirt Jan Haas. Frühestens im Winter 2024 soll – „im Idealfall“ – auf Tiefengeothermie umgestellt werden. Dass es vor Ort dafür ausreichend warmes Wasser unter der Erde gibt, haben Bohrungen in den 1970er-Jahren ergeben. Bestätige sich das nicht, bildet ein Energiemix die Alternative. Dann können Boden, Luft und Hackschnitzel Energie liefern. Bei der Tiefengeothermie stammt die Energie aus 90 Grad heißem Wasser, das aus drei Kilometern Tiefe aus dem Boden gepumpt und nach dem Wärmeentzug an anderer Stelle wieder in den Boden befördert wird. Da es bei dieser Technik keine Hohlräume und kein Setzwasser gebe, bestehe die Gefahr von Erdsenkungen nicht, so Haas. Das System habe sich in der Region (etwa in München-Freiham) bereits bewährt.



Über einen Wärmetauscher und eine Übergabestation erreicht die Energie die angeschlossenen Wohneinheiten. Zwischen 70 und 85 Grad warm ist das Wasser dann in den Gebäuden. Haas erwähnt auch die Fördergelder bis zu 35 Prozent, die für die Umrüstung von Brennwerttechnik auf regenerative Energien gezahlt werden. Die Kosten hängen von den Voraussetzungen ab. Wenn der Warmwasserspeicher weiter genutzt werden kann, seien sie niedriger. Andernfalls lagen die Anschlusskosten bislang bei rund 7.000 Euro pro Einfamilienhaus. Künftig muss man jedoch mit höheren Kosten rechnen, kündigt Haas an.



Josefine Anderer: Geplante Sanierungen nicht auf die lange Bank schieben

Wie schwer es gerade ist, für die Sanierungsplanung Energieberater und für die Ausführung Handwerker und Baumaterialien zu bekommen, erläutert Klimaschutzmanagerin Josefine Anderer vom Landratsamt Starnberg. Deshalb rät sie dazu, geplante Sanierungsprojekt so schnell wie möglich in Angriff zu nehmen. Vor allem in eng bebauten Quartieren müssten künftig Kooperationen mit Wärmezentralen entstehen. Im Bestand sei das eher schwierig.



Jan Haas von den Gemeindewerken Gilching informiert interessierte Bürgerinnen und Bürger beim Sanierungsrundgang durch den Ort über die Möglichkeit der Nutzung von Fernwärme. © Michael Straub

„Energie ist inzwischen eine Sache des Weltfriedens“, so Anderer. Putin sei durch den Erwerb fossiler Brennstoffe jahrelang „angefüttert“ worden und Hausbesitzer und -besitzerinnen hätten sich lange davor gedrückt, ihre Häuser zu ertüchtigen. „Das fällt uns jetzt schmerzhaft auf die Füße.“ Um den Einsatz regenerativer Energien voranzutreiben, biete der Landkreis seit acht Jahren Sanierungstreffs wie den in Gilching an. Doch nicht nur eine neue Heiztechnik sei das Gebot er Stunde. „Wir müssen auch schauen, dass wir sparen“, erklärt Josefine Anderer. Denn was an Verkehr, Wärme und Strom nicht gebraucht werde, müsse erst gar nicht erzeugt werden. Durch eine gute Dämmung und durch weniger Wohnraum könnten viele Heizanlagen kleiner ausfallen.



Die Fotovoltaikanlage von Alfons Rauscher bringt auch auf der Nordseite etwas

Antworten auf viele Fragen hatte auch Alfons Rauscher parat, der in die Wendelsteinstraße einlud. 2009 hat er den 2. Platz gemacht beim Energiepreis des Landkreises Starnberg. Sein Haus ist seit 2006 mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet. Seit 2013 dienen weitere Module (mit 60 Prozent Leistung) auf der Nordseite des Gebäudes der Eigenstromerzeugung. Seit 2005 heizt Rauscher mit Holzpellets. Zudem wechselte der Inhaber des 1982 erstellten Gebäudes Fenster und Balkontüren aus und sorgte mit der Erneuerung von Silikondichtungen in Fenster und Türen zudem für eine bessere Wärmebilanz. „Wir machen vieles selber“, sagt er, den vor etwa 15 Jahren der „Energiespar-Virus“ gepackt hat, als auf das örtliche Gymnasium eine Fotovoltaikanlage gebaut wurde. Die Solaranlage auf dem Garagendach baut er nun zugunsten einer ganzjährig nutzbaren Fotovoltaikanlage ab. Die Solaranlage bekommt ein Bekannter, der ihm dafür zwei Bäume im Garten gefällt hat, erzählt er. Dann führt er die Besucher durch seine Heizungsräume und informiert sie über die Ausführungen und Leistungen, über Einspeisevergütung, Verbrauch und Platzbedarf bei einer Pelletsheizung, über Wechselrichtergarantien und über eine Möglichkeit, mit der auch der Mieter in der Einliegerwohnung von der Fotovoltaikanlage partizipieren kann. „Ökosteuer ist für uns ein Fremdwort“, sagt Rauscher. Mittlerweile hilft er auch seinem Sohn beim Energiesparen. In seinem Wohnhaus gibt es bereits einen Batteriespeicher, sodass der Strombedarf von außen gleich null ist.



Nach der Dachdämmung bei Familie Kieferle kommen die Fenster und Türen dran

Beim Treffpunkt in der Watzmannstraße bei Familie Kieferle fällt das frisch sanierte Dach gleich ins Auge. Zusammen mit den Nachbarn wurde die Dämmung des etwa 40 Jahre alten Doppelhauses im vergangenen Jahr durchgeführt. Auch die Fenster in dem Bereich wurden gegen eine dreifachverglaste Holz-Alu-Variante ausgetauscht. Die Einsparung kann der Hausherr noch nicht beziffern, er spricht jedoch schon von einer „besseren Wohnqualität“. Jetzt müssen noch die Fenster und Türen im ersten und zweiten Stock getauscht werden. Werner Kieferle rät, sich vor Baustart von zwei bis drei Anbietern beraten zu lassen, um zu einer optimalen Lösung zu kommen.