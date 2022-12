74 Geschenke für Kinder: Erfolgreiche Charity-Aktion im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

Von: Alma Bucher

Groß war die Freude bei der Übergabe des Spendenschecks an die Tabaluga Kinderstiftung. Auf dem Foto sind Cathrin Diez (Tabaluga Kinderstiftung), Cornelia Graessner-Neiss (PHARMATECHNIK GmbH/ Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg) und Tobias Baumann vom Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg. © Vier Jahreszeiten Starnberg

Starnberg – Das Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg und die PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG engagieren sich gemeinsam für die Tabaluga Kinderstiftung, die sich um sozial benachteiligte, traumatisierte oder schwer erkrankte Kinder und Jugendliche kümmert.

Wohngruppen der Tabaluga Kinderstiftung dekorierten die Weihnachtsbäume der PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG sowie in der Lobby des Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg. Sie reichten von Winterausstattung über Einkaufsgutscheine bis hin zu Büchern und Lernspielen. Die Mitarbeiter beider Unternehmen sowie die Hotel- und Restaurantgäste waren eingeladen, Gutes zu tun – gemeinsam konnten mit Aufstockung durch die Geschäftsführung 3500,- Euro gesammelt werden. Dank der Spenden stehen pünktlich zu Heiligabend die Geschenke für alle 74 Kinder unter dem Weihnachtsbaum der Stiftung mit Sitz in Tutzing am Starnberger See.

„Vielen Dank für diese Unterstützung“

Frau Diez, Leiterin des Stiftungsbüros der Tabaluga Kinderstiftung, übernimmt mit strahlenden Augen den Spendenscheck und dankt für die tolle Unterstützung: „Vielen Dank für dieses unglaubliche Weihnachtsgeschenk an unsere Stiftung! Die Spenden kommen allen Kindern zugute und sorgen für wunderschöne gemeinsame Erlebnisse.“ Soziales Engagement ist Herrn Dr. Detlef Graessner und seiner Tochter Cornelia Graessner-Neiss, Eigentümer des Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg und Geschäftsführende Gesellschafter von PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG, sehr wichtig: „Es ist uns ein großes Anliegen, den Tabaluga-Kindern jedes Jahr eine Freude zu machen – jedes Kind sollte zu Weihnachten ein Geschenk unter dem Baum finden.“