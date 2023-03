Erfolgreiches Pilotmodell für Pflegekräfte in Gilching

Abschluss der Präsenzkräfte-Schulun in Gilching: v.l.: Stefanie Hottarek (Leitung Henry Dunant Bildungsakademie), Margitta Andrä (Teilnehmerin), Christoph Büchele (Einrichtungsleiter Mehrgenerationencampus und Leitung ambulante Pflege), Jasmin Bergmann (Henry Dunant Bildungsakademie), Loredana Ulukut (Teilnehmerin), Serdal Kurt (Henry Dunant Bildungsakademie) und Sandra Ennerst (Hauswirtschaftsleitung BRK Mehrgenerationencampus). © BRK

Gilching - Stolz halten die drei Teilnehmerinnen ihr Abschlusszeugnis in den Händen. An sechs Tagen hatten sie sich im Training „Starke Präsenzkräfte – Starke Zukunft“ für die Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner in den Hausgemeinschaften im Rotkreuzhaus Gilching und im BRK Mehrmenerationencampus Gauting qualifiziert.

Veranstaltet wurde der Kurs als Pilotprojekt der Henry-Dunant-Akademie des BRK Starnberg. Zwei Praxistage in einer Hausgemeinschaft im BRK Mehrgenerationencampus Gauting werden noch folgen. Themen waren neben pflegerischen und haushaltswirtschaftlichen Tätigkeiten auch Notfallmaßnahmen. „Es hat mir sehr gut gefallen“, meinte Teilnehmerin Margitta Andrä, „und ich bin volle Bewunderung, was das einzelne Fachpersonal leistet.“ Und sie fasst zusammen, was alle Teilnehmerinnen bestätigen: „Das Konzept in Hausgemeinschaften ist genau das, was Menschen im Alter, die auf Hilfe angewiesen sind, brauchen. Es ermöglicht ihnen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben in Würde.“

Leben in der Hausgemeinschaft in Gilching ist wie das Leben in einer großen Familie

Aussagen wie „Ein Altenheim sei die Wartehalle zum Tod, da gehe ich nicht hin“, habe sie schon gehört, aber hier im Hausgemeinschaftsmodell sei alles ganz anders, ein Leben, wie in einer großen Familie. Die Bewohnerinnen und Bewohner können zum Beispiel selbst bestimmen, wann und was sie frühstücken. Der Tagesablauf ist nicht bis ins Detail vorgegeben und lässt Raum für eigene Entscheidungen. „Fordern und fördern“, meint eine andere Teilnehmerin, sei hier der Schlüssel „und wenn es nicht mehr geht, ist jemand da.“

Ein motivierender Kurs für Quer- und Wiedereinsteiger

Die Teilnehmerin Loredana Ulukut freut sich schon auf die Praxistage: „Hier wird nicht gegeneinander gearbeitet, sondern miteinander. Jeder wird hier wichtig genommen, auch wenn sie oder er noch nicht so viel Erfahrung hat.“ Dieser Kurs ist also ideal für Quer- und Wiedereinsteigerinnen. Die positiv motivierende Atmosphäre bei der Arbeit wurde gelobt, „man fühlt sich gut“, so Andrä. Der Unterricht sei authentisch und hochwertig ohne Schönfärberei und so sei man gut gerüstet für die neue Tätigkeit. (kb)