Erfolgsserie geht weiter

Viel Grund zum Jubeln über Punkten hatten die TVP-Damen bei ihren beiden Heimspielsiegen gegen Grimma und Altdorf © Halmel

Planegg-Krailling - Viele Wochen rangierten die Volleyballerinnen des TV Planegg-Krailling in der 2.Bundesliga Süd tief im Tabellenkeller. Seit dem Trainerwechsel ging es aber bergauf. Mit Chefcoach Josef Wolf setzte sich jetzt der Erfolgslauf bei den TVP-Damen fort. Durch einen 3:2 (25:22, 21:25, 25:12, 19:25, 19:17) Heimerfolg gegen Vorwärts Sachsen Volleys Grimma und dem 3:2 (17:25, 28:26, 24:26, 25:20, 15:12) Sieg in eigener Halle am nächsten Tag gegen den TV Altdorf holten sich die Würmtalerinnen jetzt fünf Siege in Folge.

Die Belohnung dafür lässt sich an der Tabelle ablesen. Bei noch drei ausstehenden Spieler belegen die TVP-Damen jetzt Rang neun und sind damit aller Abstiegssorgen ledig, da sie von den beiden Mannschaften auf den letzten Plätzen nicht mehr erreicht werden können. „Es ist große Zauberei, was wir hier machen. Es ist unglaublich, was die Mannschaft leistet. Ich habe selten so eine mental starke Mannschaft trainiert“, strahlte Wolf nach dem knappen Sieg gegen das Spitzenteam aus Grimma. Die Gastgeberinnen ließen sich in der Partie auch von personellen Engpässen oder Satz- und Matchbällen für die Gäste ausbremsen. Die Planegg-Kraillingerinnen erwiesen sich als überaus nervenstark, wehrten zwei Matchbälle ab und gingen als Siege vor Platz, obwohl Zuspielerin Lucia Kaiser krankheitsbedingt fehlte. Gegen Altdorf, dem Vierten, ging der erste Satz verloren. Im zweiten verloren die Gastgeberinnen zwischendurch den Faden. Sie kämpften sich aber ins Spiel zurück und entschieden den Durchgang im Nachsetzen für sich. Auch den Rückschlag im dritten Satz, den sie abgeben mussten, steckte das TVP-Team gut weg. Sie glichen im vierten Durchgang aus und hatten dann auch noch genug Luft, um das Tiebreak und damit auch das Match für sich zu entscheiden. Vor den letzten drei Saisonspielen haben die Würmtalerinnen jetzt ein freies Osterwochenende, um noch mal durchzuschnaufen. Roland Halmel