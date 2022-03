Erneuter Michelin-Stern für das Starnberger Gourmetrestaurant Aubergine

Stolzer Sternekoch mit starkem Rückhalt – Maximilian Moser, Küchenchef und Kulinarischer Direktor im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg, sieht die erneute Auszeichnung des Gourmetrestaurant Aubergine durch den „Guide Michelin“ als Teamleistung. © Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

Starnberg - Das Gourmetrestaurant Aubergine, hauseigenes Sternelokal des Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg und gleichzeitig einziges seiner Art im oberbayerischen Fünfseenland, darf sich auch weiterhin als solches bezeichnen.

Bei der Preisverleihung am 9. März 2022 in Hamburg belohnte der „Guide Michelin“ die Arbeit von Chefkoch Maximilian Moser und seinem Team mit einem der renommierten Michelin-Sterne – und das bereits zum achten Mal in Folge. „Mein besonderer Dank gilt unserer engagierten Mannschaft, die in einem schwierigen Jahr allen Widerständen getrotzt hat“, sagt der 36-jährige Moser, als Kulinarischer Direktor mittlerweile erster Ansprechpartner für alle gastronomischen Belange des Vier Sterne Superior Hotels. „Ich bin seit fast zehn Jahren im Betrieb und kann mir keinen schöneren Ort vorstellen, um meine Ideen und Visionen einer modernen Kreativküche auszuprobieren“, so der gebürtige Münchner. „Die Branche ist noch immer geschüttelt von der Pandemie. Umso mehr freut es uns, dass Küche und Service weiterhin auf diesem Niveau performen“, ergänzt Aubergine-Restaurantleiterin und Diplom-Sommelière Claudia Mikschowsky.

