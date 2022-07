Erste Gutachten zur baulichen Substanz des Bahnhofs in Herrsching liegen vor

Von: Petra Straub

Unter anderem die Haustechnik muss bei einer Sanierung des Bahnhofs in Herrsching erneut werden. Soll das Gebäude künftig anders genutzt werden, muss auch der Brandschutz berücksichtigt werden. (Symbolfoto) © Kai Remmers/dpa-tmn

Herrsching – Wie ist es um die bauliche Substanz des Herrschinger Bahnhofs bestellt? Dieser Frage geht die Gemeinde zurzeit nach. Bauamtsleiter Guido Finster gab bei der Gemeinderatssitzung einen Zwischenbericht.

Der Gemeinderat beschloss vor einem Jahr eine bauliche Untersuchung des Gebäudes. Vier sachverständige Unternehmen (Architekten, Statiker) beurteilten den Zustand mittlerweile. „Doch es sind weitere Untersuchungen notwendig“, so Finster. Auch liege die Stellungnahme seitens der Denkmalschutzbehörde noch nicht vor.



Sachverständige attestieren dem Bahnhof eine gute Substanz

Die Bausubstand werde von den beauftragten Sachverständigen jedoch als „gut“ beschrieben. Die Firstpfette werde dieses Jahr noch ertüchtigt, eine Baustoffprüfung im Keller erfolge ebenfalls 2022. Auch die Haustechnik müsse komplett saniert werden. Trotzdem bestehe für die aktuelle Nutzung Bestandschutz, so Finster. Die Kosten für die Sanierung beziffert er auf 1,3 Millionen Euro plus 30 Prozent Planungskosten. Wird das Gebäude in Zukunft anders genutzt, muss die Gemeinde etwa 1,7 Millionen plus 30 Prozent Planungskosten aufwenden, rechnet der Bauamtsleiter vor. Die Kosten sind nötig, um etwa auch geforderte Brandschutzmaßnahmen umzusetzen.

Neue Nutzungskonzepte des Bahnhofs in Herrsching sollen im Herbst diskutiert werden

Eine Notheizung könne sofort installiert und mit der Denkmalschutzbehörde können zeitnah erforderliche Maßnahmen geklärt werden. Nun sollen die Gemeinderatsfraktionen Vorschläge für eine künftige Nutzung des Gebäudes machen und ihre Konzepte im Oktober im Gremium diskutieren.