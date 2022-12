Erweiterte Öffnungszeiten auf den Wertstoffhöfen in den Gemeinden Berg und Gilching zum 1. Januar

Von: Oliver Puls

Teilen

awista kompost_21.jpg © Awista/HARRY ZDERA

Berg/Gilching - Seit den beiden vergangenen Jahren - und gerade auch in der Lockdownphase - haben die Wertstoffhöfe im Landkreis Starnberg einen enormen Zulauf erfahren. Der Verwaltungsrat hat nun gemeinsam mit dem Vorstand des Kommunalunternehmens AWISTA-Starnberg ein Konzept auf den Weg gebracht, mit dem die Situation an den Wertstoffhöfen für Kunden schrittweise verbessert werden soll.

Zunächst werden zum Jahreswechsel für zwei Anlagen erweiterte Öffnungszeiten auf den Weg gebracht. Um den Wertstoffhof Starnberg, der bereits heute an fünf Tagen die Woche (von Dienstag bis Samstag) geöffnet hat, zu entlasten, soll insbesondere der Kundenverkehr aus der Gemeinde Berg, der den Wertstoffhof Starnberg anfährt, in der Gemeinde belassen werden. Aus diesem Grund werden die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs Berg wie folgt erweitert:

Wertstoffhof Berg-Farchach, Kempfenhauser Straße 35

· während der Sommermonate April bis Oktober:

Di. + Mi. + Do. und Fr. 14.00 – 18.00 Uhr, Sa. 8.30 – 13.00 Uhr

· während der Wintermonate November bis März

Di. + Mi. + Do. und Fr. 12.30 – 16.30 Uhr, Sa. 8.30 – 13.00 Uhr

Auch will das AWISTA den bestehenden Wertstoffhof Gilching entlasten und die massiven Wanderungsbewegungen aus der Gemeinde Gilching zu den umliegenden Wertstoffhöfen abfangen. Vor diesem Hintergrund werden die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs Gilching wie folgt angepasst.

Wertstoffhof Gilching, Rudolf-Diesel-Straße 3

· Di. 14.00 – 18.00 Uhr, Mi. 8.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr,

Do. 14.00 – 18.00 Uhr, Fr. 14.00 – 18.00 Uhr, Sa: 08.30 – 13.00 Uhr

Mit den Anpassungen der Öffnungszeiten zum 1. Januar 2023 erhofft sich das Kommunalunternehmen, welches für den Betrieb der beiden Wertstoffhöfe verantwortlich und zuständig ist, kurzfristig eine Verbesserung hinsichtlich der Belastung der Wertstoffhöfe durch das hohe Kundenaufkommen.

Mit diesem ersten Schritt zur Anpassung der Öffnungszeiten verfolgt AWISTA-Starnberg das Ziel, in kleinen Schritten und unter Berücksichtigung der Kostenlage die Anliefersituation an bestimmten Wertstoffhöfen im Landkreis zu verbessern, um so das Gesamtsystem schrittweise zu optimieren.

Das Entsorgungsunternehmen weist die Bürgerinnen und Bürger darauf hin, sich regelmäßig über die Website https://www.awista-starnberg.de/entsorgungseinrichtungen/ oder in der kostenlosen AWISTA-Starnberg Abfall-App über die gültigen Öffnungszeiten an den Wertstoffhöfen zu informieren. Bei weiteren Fragen zur Abfallentsorgung gibt‘s die Telefonnummer 08151 2726-0..