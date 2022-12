Erzdiözese will mit Waldarbeiten bei Weßling Amphibien schützen

Teilen

Zum Schutz von Amphibien unternimmt die Erzdiözese München und Freising einen Eingriff in einem Waldstück südlich von Weßling. (Symbolfoto) © Jochen Lübke/dpa

Weßling - Mit einem schonenden Eingriff will die Erzdiözese in einem Waldstück bei Weßling den Fortbestand von Amphibien sichern. Was geplant ist.

Längere Trockenperioden bei gleichzeitig starkem Pflanzenwuchs in Toteissenken gefährden den Fortbestand einiger Amphibienarten in einem Waldstück der Erzdiözese München und Freising bei Weßling. Die Erzdiözese nimmt in Kooperation mit dem Landratsamt Starnberg schonende Eingriffe vor, um den Lebensraum von teilweise geschützten Arten wie der Gelbbauchunke, dem Kammmolch sowie dem Laub- und dem Springfrosch zu erhalten. Die notwendigen Baumentnahme- und Baggerarbeiten beginnen am Mittwoch, 14. Dezember, und sollen nach wenigen Tagen abgeschlossen sein.

Der Boden in Toteissenken wird tiefergelegt

In dem Wald der Erzdiözese südlich von Weßling gibt es eine Vielzahl eiszeitlich geprägter Toteissenken. In diesen Bodenvertiefungen haben sich Tümpel gebildet, die unterschiedlichen Amphibienarten als Lebensraum dienen. Weil die Wasserflächen in den Senken aufgrund klimatischer Veränderungen und zunehmenden Pflanzenwuchses zurückgehen und für ihre Bewohner immer weniger geeignet sind, ist ein Eingriff notwendig:

Kirche will Verantwortung für Fortbestand der Arten übernehmen

Bäume in und an den Wasserstellen werden mitsamt ihren Wurzeln entfernt, die Grasvegetation herausgebaggert und der jeweilige Tümpelboden bis zu einer tieferliegenden Lehmschicht ausgebaggert. „Diese Maßnahme, die auf den ersten Blick sicher einen großen Eingriff darstellt, sichert am Ende vielen Tieren ihren Lebensraum“, so Bernhard Vollmar, Leiter der Abteilung Forst. Die Erzdiözese nehme damit ihre „kirchliche Verantwortung für den Fortbestand der Arten“ wahr. In den offenen Wasserflächen der vertieften Toteissenken sollen sich die ansässigen Amphibienarten später optimal entfalten können.

Die Abteilung Forst der Erzdiözese kooperiert bei dem Vorhaben mit dem Amphibienbeauftragten des Landratsamtes Starnberg, Reinhard Maier. Die Maßnahmen sind von der Regierung von Oberbayern genehmigt. Weitere Informationen sowie ein Kontakt zur Forstabteilung der Erzdiözese finden sich unter https://www.erzbistum-muenchen.de/ordinariat/erzbischoefliche-finanzkammer/forst. (kb)