Erzieherin aus Pöcking benötigt dringend eine Stammzellen-Spende

Gemeinsam für Babsi

Pöcking - Die 24-jährige Babsi aus Pöcking ist an Blutkrebs erkrankt. Eine Stammzellspende ist ihre einzige Chance auf Heilung.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am Sonntag, 18. Juni, im Beccult in Pöcking als potentielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung jeder Spenderin und jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.

24-jährige Frau aus Pöcking erhält Schockdiagnose

Babsi ist an Blutkrebs erkrankt. Diese Schockdiagnose erhält die 24-jährige Erzieherin erst vor wenigen Wochen. Seitdem ist nichts mehr wie es war. Babsis Alltag wird von Krankenhausaufenthalten und Chemotherapien bestimmt. Sie vermisst ihr „altes“ Leben und wünscht sich nichts sehnlicher, als wieder gesund zu werden. „Ich würde so gerne wieder in meinen Vereinen aktiv sein, mit den Kindern arbeiten und einfach wieder das Leben genießen können“, berichtet Babsi. Sie selbst wird von ihrem Umfeld als positive und fröhliche junge Frau beschrieben, die das Herz am rechten Fleck hat. Babsi ist nicht leicht unterzukriegen und bleibt zuversichtlich und stark. Trotzdem verlangt ihr diese schwere Phase viel ab. Zum Glück hat Babsi viele liebe Menschen um sich herum. Alle wollen helfen, als sie hören, dass Babsi nur durch eine Stammzellspende weiterleben kann.

Am Sonntag, 18. Juni, in Pöcking als Stammzellen-Spender(in) registrieren lassen

„Die Nachricht hat uns alle hart getroffen“, berichtet Franziska Curth. „Ich bin schon viele Jahre mit Babsi befreundet und gemeinsam mit ihr im Faschingsclub. Das wir helfen, ist ganz selbstverständlich.“

Denn Babsi kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. „Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden“, weiß Thea Luppart-Würf, Freundin von Babsi und Mitinitiatorin. Gemeinsam mit der DKMS, Babsis Familie, Freundinnen und Freunden organisiert die Initiativgruppe die Registrierungsaktion in Pöcking. Unter dem Motto „Gemeinsam für Babsi“ appellieren sie alle an die Menschen in der Region, sich am Sonntag, 18. Juni, 14 bis 18 Uhr im Beccult, Weilheimer Straße 33 und 33a, 82343 Pöcking registrieren zu lassen.

+ Babsi aus Pöcking hat Blutkrebs und braucht dringend eine Stammzellen-Spende. © privat

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spenderinnen und Spender einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Personen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit zur Verfügung. Die Registrierung wird auf digitalem Wege stattfinden, daher werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, ein Smartphone mit zur Aktion zu bringen.

Vereine und Organisationen gestalten Rahmenprogramm bei Registrierung in Pöcking

Rund um die Registrierung wird es ein buntes Rahmenprogramm geben, an welchem sich viele Vereine und Organisationen beteiligen. Menschen, die nicht zur Aktion nach Pöcking kommen können und sich registrieren möchten, können sich über den Link www.dkms.de/babsi ein Registrierungsset nach Hause bestellen.

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs Spendengelder benötigt, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt! DKMS-Spendenkonto IBAN: DE36 7004 0060 8987 0005 07 Verwendungszweck: YBI 001, Babsi (kb)