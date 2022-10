Es fehlen Busfahrer

Probleme beim morgendlichen Schülerverkehr und hoher Krankenstand

Von Oliver Puls

Starnberg/Würmtal – Es wird teilweise gravierende Einschnitte im Regionalbusverkehr geben, das kündigte am Mittwoch der Starnberger Landrat Stefan Frey in der Sitzung des Kreis-Mobilitätsausschusses an. Der Grund: Vor allem fehlen den Busunternehmen, die den ÖPNV bedienen, Fahrer und Fahrerinnen. Teilweise ist, wie jüngst in Gauting, sogar der Schülerverkehr ausgefallen. Frey will daher dem Schülertransport „absolute Priorität“ einräumen.

Am Dienstag hat der Landrat ein zweistündiges Krisengespräch mit den Busunternehmen geführt. Diese haben sich vertraglich verpflichtet, den täglichen Schülerverkehr sicherzustellen. Doch, was machen, wenn es keine Busfahrer gibt. Bis 2030 werden landesweit an die 50.000 Busfahrerinnen und Bausfahrer fehlen. Heute sei es so, schilderte Frey das Gespräch, dass es eine hohe Fluktuation unter den Busfahrern gibt. Das heißt, Fahrer wechseln schnell zu einem attraktiveren Arbeitgeber. Als attraktiv bezeichnen die Unternehmer neben einem höheren Einkommen vor allem eine bezahlbare Wohnung. Die jetzt diskutierte Lohnerhöhung für das Fahrpersonal von 3 bis 3,50 Euro pro Stunde würde den Landkreis Starnberg um 1,1 Millionen Euro zusätzlich belasten.



Um kurzfristig zu einer Lösung beim Schülerverkehr zu kommen will der Landkreis gemeinsam mit den Busunternehmen Fahrer von Linien abziehen, die keinen Schülerverkehr leisten müssen. Die Fahrpläne dieser Linien werden dann „ausgedünnt“. Und, was vor allem den Eltern besonders wichtig ist, muss an der Kommunikation gearbeitet werden. Soll heißen: meldet sich ein Busfahrer krank – derzeit gibt es übrigens einen hohen Krankenstand – soll das betroffene Unternehmen das – und die betroffene Linie mit Uhrzeit – an die Koordinierungsstelle im Landratsamt melden. Von der Elternseite wiederum soll eine oder einen festen Ansprechpartner geben, der diese Info dann möglichst schnell via Whats App weiter gibt. „Das wird vielleicht nicht immer gelingen“, so Landrat Frey, „wir wollen aber unser Bestes tun“. In jüngster Vergangenheit kam es vor allem in der Früh zu Ausfällen, Schüler wurden an den Bushaltestellen stehen gelassen und mussten von den Eltern wieder eingesammelt werden.



Um den Schülerverkehr weiterhin garantieren zu können, richtete Frey den eindringlichen Appell an Immobilienbesitzer, doch bitte der Kreisbehörde leerstehende Wohnungen zu melden. „Wir vermitteln diese dann an die Busunternehmen weiter.“ Frey: „Aber bitte nicht zu den bekannten Starnberger Preisen.“



Welche Linien von den Einschnitten beim ÖPNV betroffen sein werden, ist bislang nicht bekannt. Um diese finanziell und personell notwenigen Streichungen vornehmen zu können, votierte der Ausschuss mit zwei Gegenstimmen für ein Abweichen vom gültigen Nahverkehrsplans.