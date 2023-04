Es gibt bereits Karten für den Starnberger Kultursommer

Jamaram spielt zum Auftakt des Starnberger Kultursommers am 16. Juni. © Julie Key

Starnberg - Konzerte mit international bekannten Künstlerinnen und Künstlern, Ausstellungen, Workshops, Lesungen und besondere Stadtführungen sind geplant beim diesjährigen Starnberger Kultursommer. Karten für Jamaram, San 2 und Cubaboarisch 2.0 gibt es bereits.

Am 16. Juni startet der Kultursommer Starnberg in seine nächste Runde und man darf sich auf spektakuläre Events sowie spannende Kinder und Jugendaktionen freuen. Der Kartenverkauf für die ersten drei Kultursommerkonzerte, die erneut in Kooperation zwischen dem Kulturbüro der Stadt Starnberg und dem Münchener Ruder- und Segelverein umgesetzt werden, hat begonnen. Schnell sein lohnt sich. Denn die Besucherkapazität bei der beliebten Open-Air-Bühne mit Seeblick ist begrenzt. Zum Auftakt des Kultursommers lockt auch gleich ein Heimspiel: die Band Jamaram gibt am 16. Juni den Startschuss für den kulturellen Sommer und rückt die Hüften schon mal in die richtige Ausgangsposition.

San2 - ein Wanderzirkus in Sachen Reggae und Rock‘n‘Roll in Starnberg

Der Wanderzirkus in Sachen Reggae & Rock‘n‘Roll ist seit 23 Jahren auf den Bühnen Europas, Afrikas und Südamerikas unterwegs und macht nun auch in Starnberg Halt. San2 and His Soul Patrol laden am 18. Juni zu einem musikalischen Sundowner der besonderen Art ein: mit einer genialen Mischung aus Soul, Blues und Jazz, garniert mit charmanten Scherzen und virtuosem Bluesharp-Spiel, zieht ein Meister seines Faches dabei alle Register. Gefeierte Albumveröffentlichungen, zahlreiche Radio- und Fernsehauftritte, gemeinsame Live-Shows mit Jazzweltstar Jamie Cullum und Jools Holland, Auftritte bei renommierten Jazzfestivals, Auszeichnungen und Plattenpreise – auf all das darf San2 und seine Band zurückblicken.



Mit Cubaboarisch 2.0 wird‘s am 21. Juni heiß am Starnberger See

Fast wie Urlaub! So lässt sich wohl am besten das dritte Auftakt-Konzert beschreiben. Wenn sich bayerische Lebensadern mit kubanischen Rhythmen verbinden, steht Cubaboarisch 2.0 auf der Bühne. Der Starnberger See verwandelt sich sogleich in ein Abbild der Karibik, die Gastronomie in ein Chiringuito und die steifen Hüften in leidenschaftlichen Wackelpudding. Safe the date: am 21. Juni wird’s heiß am See.



Mit Cubaboarisch 2.0 am 21. Juni wird der Starnberger See zum Abbild der Karibik. © Martin Rumberger

Auch die Kulturbühne im Bucentaur-Park soll in diesem Jahr wieder kulturell bespielt werden. Das detaillierte Programm hierzu wird vom Kulturbüro Starnberg voraussichtlich Anfang Mai bekannt gegeben. Der Kultursommer Starnberg wird unterstützt durch den Landkreis Starnberg und den Bezirk Oberbayern.



Die ersten drei Konzerte im Überblick

Freitag, 16. Juni, Eröffnungsfest mit Jamaram, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, beim Münchener Ruder- und Segelverein, Seepromenade 2, Starnberg, Eintritt 28 Euro VVK inklusive Ticketgebühren, 20 Euro Jugendtarif inklusive Ticketgebühren, 30 Euro Abendkasse. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Großen Saal der Schlossberghalle statt.

Sonntag, 18. Juni, San2 and His Soul Patrol, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, beim Münchener Ruder- und Segelverein, Seepromenade 2, Starnberg, Eintritt: 28 Euro VVK inklusive Ticketgebühren, 20 Euro Jugendtarif inklusive Ticketgebühren, 30 Euro Abendkasse. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in dem Großen Saal der Schlossberghalle statt.

Mittwoch, 21. Juni, Cubaboarisch 2.0 „Dahoam is überoi“, Einlass: 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, beim Münchener Ruder- und Segelverein, Seepromenade 2, Starnberg. Eintritt: 28 Euro VVK inklusive Ticketgebühren, 20 Euro Jugendtarif inklusive Ticketgebühren, 30 Euro Abendkasse. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in dem Großen Saal der Schlossberghalle statt.

Kartenvorverkauf online über die Stadt Starnberg oder die Tourist Information Starnberg

Der Kartenverkauf erfolgt online über die Veranstaltungsseite der Stadt Starnberg oder in der Tourist Information Starnberg, Hauptstraße 1, Starnberg.

Hier geht es zur Veranstaltungsseite der Stadt Starnberg:

Kultursommer Starnberg 2023: Eröffnungskonzert Jamaram | Starnberg

Kultursommer Starnberg 2023: San2 & His Soul Patrol | Starnberg

Kultursommer Starnberg 2023: Cubaboarisch 2.0 | Starnberg (kb)