Es gibt schon Karten für den Gräfelfinger Kultursommer!

Von: Petra Straub

Dreiviertelblut mit Gerd Baumann und Sebastian Horn stellt beim Gräfelfinger Kultursommer das neue Album „Plié“ vor. © Gemeinde Gräfelfing

Gräfelfing – Der Eichendorffplatz im Zentrum von Gräfelfing wird zum Konzertsaal. Wie die Gemeinde ankündigt, gibt es bereits Karten für die Konzerte im Rahmen des großen Gräfelfinger Kultursommers vom 30. Juni bis 2. Juli.

Dabei ist die Formation „Dreiviertelblut“, die ihr neues Album „Plié“ vorstellt. Die Jugendmusikschule und die Blaskapelle Stockdorf laden zu Sommerkonzerten. Den Abschluss bildet der bekannte A-capella-Chor „Greg is Back – A Capella XXL“.

Neuer Sound vor bezaubernder Kulisse in Gräfelfing

Bunt soll es werden, das Open Air im Herzen Gräfelfings, „in bezaubernder und grüner Kulisse“, wie die Gemeinde beschreibt. Sie kündigt hochkarätige Künstler an, die den Ortskern in eine große Open-Air-Bühne verwandeln werden. „Dreiviertelblut“ hat mittlerweile das vierte Studioalbum produziert und präsentiert darin elf neue Songs „in klassischer Dreiviertelblut-Manier“, mit Text- und Soundkompositionen, die die ganze Spannbreite des menschlichen Gefühlsspektrums umfassen, Glück und Verzweiflung, gepaart mit bayrischem Humor. Die Kompositionen von Sänger und Gitarrist Gerd Baumann beflügeln Sänger Sebastian Horns krude Geschichten, so die Ankündigung. „Phantastischer Realismus, weit weg von Trachtentum, Stiernackigkeit und dem ,Daohoam is dahoam‘-Gefühl“.



A-capella-Chor singt Pop, Rock, Hip-Hop, RnB und Jazz

40 Stimmen, ein Beatboxer und ein außergewöhnlicher Chorleiter und Arrangeur“, so wird der Augsburger A-capella-Chor „Greg is Back“ beschrieben, der auch in Gräfelfing Songs aus allen Jahrzehnten präsentiert, Pop, Rock, Hip-Hop, RnB und Jazz – auf höchstem Niveau.



Karten für die Auftritte von „Dreiviertelblut“ am Freitag, 30. Juni, und für das A-capella-Ensemble „Greg is Back“ am Sonntag, 2. Juli, gibt es bereits. Noch nicht bekannt ist hingegen, wann die Sommerkonzerte von Jugendmusikschule und der Blaskapelle Stockdorf am Samstag, 1. Juli, beginnen.



Karten für den Gräfelfinger Kultursommer gibt es vor Ort und online

„Einen warmen Abend genießen, Freunde und Bekannte treffen und Musik genießen“, so gestaltet sich der Gräfelfinger Kultursommer laut Veranstalter im Idealfall. Organisiert wird er in der dritten Auflage vom Bürgerhaus-Team unter der Leitung von Jan Konarski. Karten gibt es über den Online-Dienst München-Ticket und in den Buchhandlungen Wortschatz in Gräfelfing und Phantásia in Planegg.