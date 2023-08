Wie sich die Betriebe im Landkreis Starnberg selbst helfen

Es läuft nicht ganz rund in der Tourismus-Branche am Starnberger See

Von: Petra Straub

Teilen

Urlaub am Starnberger See: Trotz dünner Personaldecke im Gastgewerbe hat die Region viel zu bieten. © gwt/Marufke

Landkreis - Die Stadt Starnberg sucht Angestellte für den Bäderbetrieb. Das Gautinger Sommerbad braucht Unterstützung an der Kasse. Hotels und Gaststätten jonglieren mit dem Personal. Doch trotz knapper Besetzung, Regenwetter und der B2-Baustelle in Starnberg wird den Feriengästen in der Region viel geboten.

„Wir sind nahezu ausgebucht“, das ist die gute Nachricht von Werner Schmid, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg mbH (gwt). Weil in diesem Jahr einerseits wieder Fernreisen unternommen werden und andererseits das Buchungsaufkommen in der Region durch Inflation und Energiekosten nicht ganz so hoch ist wie in den vergangenen zwei Jahren, sei „der Druck nicht so groß“. Trotzdem ist die personelle und finanzielle Situation im Gastgewerbe spürbar. Zusätzliche Ruhetage und eingeschränkte Anreisetage seien Maßnahmen, mit denen der Personalnotstand reguliert werde. Bei der Seenschifffahrt gebe es wegen fehlender Kräfte einen Ersatzfahrplan mit weniger Fahrten. Zu wenig Personal gibt es auch beim Öffentlichen Personennahverkehr und dadurch weniger Busangebote.

Mitarbeiter wollen flexibel und mobil arbeiten

„Es läuft, aber es läuft nicht ganz rund“, lautet Werner Schmids Fazit für die laufende Saison. Denn Sparmaßnahmen und Personalnot im Gastgewerbe bringen Mängel in Service und Qualität mit sich. Der Tourismus-Experte begründet den Notstand mit dem demografischen Wandel – es komme weniger Personal nach als ausscheide. Zudem sei Deutschland etwa im Vergleich mit England oder der Schweiz als Zuwanderungsland für viele wegen der hohen Abgaben und der schwer zu lernenden Sprache nicht attraktiv.

Bei der Personalakquise spiele der Wohnraum eine bedeutende Rolle. Zudem sei flexibles und mobiles Arbeiten mehr gefragt. Doch trotz aller Widrigkeiten mit Regen und Verkehrsbehinderungen durch die Baumaßnahmen im Rahmen des Tunnelbaus in Starnberg, empfiehlt Schmid die Seenregion als Feriendomizil. Das Angebot und die Nachfrage in den Museen – unter anderem die aktuelle Otto-Ausstellung im Buchheim-Museum in Bernried – sei enorm, es gebe neue Audio-Spaziergänge in Starnberg, attraktive Schiffstouren und neue Karten mit 25 Touren zum Spazierengehen und Radeln abseits der Hotspots.



Wie sich die Betriebe im Landkreis Starnberg selbst helfen

Etwa 50 Prozent der Sommergäste im Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg sind Urlauber. Die andere Hälfte belegen Betriebe etwa für Sommerakademien, weil am See viel geboten ist, sagt Tobias Baumann, Director of Sales & Marketing. Vor allem aus dem Inland und aus der Schweiz kommen die Gäste und verbringen gerne Zeit auf den Golfplätzen der Region. Aktuell suche das Hotel zwar Personal, um in Spitzenzeiten besser ausgestattet zu sein, man sei jedoch „nicht unterbesetzt“. In Stoßzeiten helfen Service-, Restaurant- und Rezeptionskräfte untereinander aus. Für Nachwuchs werde mit sechs neuen Auszubildenden gesorgt, erklärt Baumann. Obwohl das Wetter in den vergangenen Tagen nicht so gut war, berichtet eine Mitarbeiterin des Sommerbades in Gauting am Mittag schon über 230 Badegäste, meist Dauerschwimmer, die auch bei Regen kommen. Aktuell werden dort Kräfte für die Kasse gesucht. Der Betrieb kann aber noch in vollem Umfang gestemmt werden, wenn die fünf Mitarbeiter dort gelegentlich länger arbeiten und Kräfte aus der Verwaltung einspringen, wie Pressesprecher Andreas Röming von der Gemeinde Gauting erklärt.



Im Gastgewerbe hilft man abteilungsübergreifend zusammen

Eine ähnliche Situation im Seebad Starnberg. Pressesprecherin Lena Choi von der Stadt Starnberg erklärt, dass die verkürzten Öffnungszeiten des Seebades in den Ferien vorübergehend ausgeweitet wurden und dass man dort ebenfalls zusammenhilft, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Insgesamt 13 Stellen sind bei der Stadt aktuell nicht besetzt. „Die Auswirkungen sind auch im Seebad direkt spürbar“, so Choi. Weil Aufsichtskräfte fehlen, ist der Betrieb nach den Ferien wieder eingeschränkt.