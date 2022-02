„Europa: Weltmacht des 21. Jahrhunderts?“: Akademie für Politische Bildung lädt zu interessanter Gesprächsrunde ein

Eine Europaflagge weht vor blauem Himmel. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB

Landkreis - Europa ist weder eine diplomatische Gestaltungsmacht noch eine militärische Supermacht. Dennoch gibt die Europäische Union als ökonomischer Player weltweit den Takt an, wenn es um Datenschutz, Klimaschutz oder Verbraucherschutz geht. Ist die EU die stille Weltmacht des 21. Jahrhunderts, fragt die Akademie für Politische Bildung deshalb am 25. und 26. Februar in ihrer Online-Tagung „Der Brüssel-Effekt“.

Die Europäische Union hat das Image eines Bürokratiemonsters. So wird ihr zum einen eine scheinbar sinnlose Regulierungswut attestiert und zum anderen politische Ohnmacht, wenn es gilt, Krisen Herr zu werden und den Weltmächten außenpolitisch und sicherheitspolitisch auf Augenhöhe zu begegnen. Doch dieser Blick unterschätzt ihre Machtfülle und ihr Potenzial. Die EU hat sich in aller Stille zum globalen Taktgeber entwickelt: Egal, ob Datenschutz oder Verbraucherschutz, EU-Regelungen werden durch Marktmechanismen zu weltweiten Standards und das europäische Rechtsverständnis erfährt internationale Geltung. Der Economist titelt, dass die Globalisierung heute eine Europäisierung sei. Und die Rechtswissenschaftlerin Anu Bradford beschreibt mit dem Brussels Effect, wie die EU die Welt regiert. Ist Europa tatsächlich dabei, die kulturprägende Kraft der Zukunft zu werden? Dieser Frage geht die Akademie für Politische Bildung in ihrer Online-Tagung „Der Brüssel-Effekt: Die EU als leiser Hegemon des 21. Jahrhunderts?“ nach.

Brüssel als regulatorische Großmacht

Was eine moderne Weltmacht ausmacht, erklärt Herfried Münkler von der Humboldt-Universität zu Berlin. Christine Landfried von der Universität Hamburg spricht über Anspruch, Legenden und Wirklichkeit der „Weltmacht Europa“. Wie sich der „Brüssel-Effekt“ konkret auf die Welt auswirkt, beleuchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anhand von Fallbeispielen und einer Diskussion der Felder Binnenmarkt, Digitales und Datenschutz, globale Gesundheit sowie Umweltschutz und Klimaschutz.

Der Einfluss des europäischen Rechts auf die Welt

Welche Strahlkraft europäisches Recht (noch immer) auf die Nachbarstaaten hat, zeigen Christian Schweiger von der Technischen Universität Chemnitz und Astrid Epiney von der Universität Freiburg – Université de Fribourg anhand der Beispiele Schweiz und Großbritannien. Letzteres Land scheint sich trotz Brexit nicht vom Regelwerk der EU befreien zu können. Die Schweizer hingegen entwickeln sich zum Quasi-EU-Mitglied, indem sie europäische Gesetze übernehmen. Ob das europäische Recht auch kulturprägende Kraft besitzt, diskutieren auf dem Podium Gertrude Lübbe-Wolff (Universität Bielefeld) Jürgen Neyer (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)) Angelika Nußberger (Direktorin der Akademie für europäischen Menschenrechtsschutz, Universität zu Köln) Kiran Klaus Patel (Direktor des Projekthauses Europa, Ludwig-Maximilians-Universität München).

Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt online unter www.apb-tutzing.de/programm/tagung/8-3-22.

