Eva Schiller aus Herrsching legt dieses Jahr eine Plätzchen-Pause ein

Kreisboten-Plätzchenrezept-Serie

Von Petra Straub schließen

Herrsching – Manche Plätzchenbäckerinnen und -bäcker haben ihre Vorratsbehältnisse bereits gefüllt. Andere sind dieser Tage mittendrin und backen Stollen, Lebkuchen und Plätzchen für die Familie, für Freunde, Nachbarn und Kollegen. Normalerweise ist Eva Schiller, die Frau des Herrschinger Bürgermeisters, in dieser Zeit voll in ihrem Element und backt bis zu 28 Sorten. Doch dieses Jahr sind die beiden studierenden Söhne in der Vorweihnachtszeit kaum zuhause. Deshalb hat sie entschieden, mit dem Backen ein Jahr auszusetzen. Trotzdem gibt die Hobbybäckerin den Kreisboten-Leserinnen und Lesern gerne eines ihrer Lieblingsrezepte weiter.

Schokoladenbrot, Husarenkrapferl, Walnussplätzchen, Spitzbuben, Vanillekipferl ... die Liste an Plätzchen, die im Hause Schiller alljährlich gebacken werden, ist lang. Eva Schiller könnte sie beliebig erweitern. Sie selbst liebt die Marokkanischen Schnitten und Champagner-Plätzchen mit weißer Schokolade. Bis zu 28 Sorten bereitet sie jedes Jahr zu. „Da ist zwei Wochen lang Land unter in der Küche“, erzählt sie amüsiert. Ganz akkurat muss alles werden, vom Teig bis zur Verzierung und die Plätzchen dürfen nicht zu groß werden.

In diesem Jahr keine Plätzchen zu backen, fällt Eva Schiller schwer. Bereits vor dem ersten Advent hat sie in den vergangenen Jahren mit der Zubereitung der Plätzchen begonnen und im Keller die gefüllten Keksdosen gestapelt. Wenn die Sachbearbeiterin ihr Büro in der Gemeindeverwaltung Herrsching verlässt, macht sie sich meist gleich an die Arbeit und steht dann gelegentlich bis Mitternacht oder drüber hinaus in der Küche. Da werden Teige vorbereitet und Plätzchen ausgestochen, verziert oder mit Glasur bepinselt.



Ob ihr Mann sie bei der Arbeit unterstützt? „Er ist beim Essen gut dabei“, schmunzelt sie, besonders die Nussecken haben es ihm angetan. Aber es gibt eine liebe Bekannte der Familie, Erika Moeller, die den Kindern früher schon bei den Hausaufgaben geholfen hat. „Sie hilft mir sehr“, freut sich Eva Schiller über die Unterstützung, dabei ist die Herrschingerin schon 91 Jahre alt. „Ich hab sie schon oft nachts heimgefahren“, erzählt sie. Dieses Jahr wird Erika Moeller mit selbstgebackenen Lebkuchen dazu beitragen, dass die Schillers nicht ganz auf Weihnachtsgebäck verzichten müssen. Bei ihrem obligatorischen Besuch an Heiligabend werden sie zum Dessert gereicht. Die alljährliche XL-Weihnachtsbackaktion startet Eva Schiller, um zuhause mit dem Plätzchenduft und -geschmack eine heimelige Atmosphäre zu schaffen. Von dieser Weihnachtsstimmung bekommen auch ihre Kollegen in der Gemeindeverwaltung jedes Jahr etwas ab.



Der Mann einer Kollegin hat dieses Jahr schon nach ihren leckeren Vanillehörnchen gefragt, doch Eva Schiller hadert noch mit sich. Wenn sie anfängt mit dem Backen, könnte sie der Ehrgeiz packen und sich die Back-Sucht wieder Bahn brechen. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber 2023 wird sie (wahrscheinlich) wieder einsteigen und ihr Umfeld wieder mit reichlich Seelennahrung versorgen.

Rezept: Marokkanische Schnitten

Zutaten: 125 g Butter, 100 g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker, 1 Ei, 250 g Mehl, 1 TL Backpulver, Außerdem: Mehl zum Ausrollen

Für die Füllung: 125 g gem. Mandeln, 125 g Zucker, Saft von 1-2 Orangen, Schale einer unbehandelten Orange

Für den Guss: 200 g Puderzucker, 4 – 5 EL Orangensaft, feingehackte Pistazien

+ Marokkanische Schnitten backt Eva Schiller aus Herrsching jedes Jahr. Ein Rezept mit Mandeln, Pistazien und Orangensaft. © E.u.C.Schiller

Zubereitung: Aus Butter, Zucker, Vanillezucker, Ei und dem mit Backpulver vermischten Mehl einen Mürbeteig herstellen. Auf einem bemehlten Brett den Teig ca. ½ cm dick ausrollen und zwei gleichmäßige Platten schneiden. (Die Platten kühlstellen, sonst werden sie zu weich und zerfallen.) Für die Füllung der beiden Teigplatten die gemahlenen Mandeln, den Zucker und den Saft der Orangen sowie die abgeriebene Schale der Orange zu einer streichfähigen Masse verarbeiten. Die eine Teigplatte auf ein gefettetes Blech legen (Frau Schiller verwendet hierfür eine rechteckige Form von Vemmina), die Mandelmasse darauf streichen. Die zweite Teigplatte darauflegen (leichter geht‘s, wenn man sie vorher in zwei Teile schneidet) und an den Rändern gut andrücken. Im vorgeheizten Backofen bei ca. 180-200 Grad (E) oder Stufe 2-3 (G) oder bei 160-170 Grad Umluft etwa 25 Minuten backen. Puderzucker mit Orangensaft zu einem dickflüssigen Guss verrühren und sofort nach dem Backen den Kuchen mit dem Guss bestreichen, Pistazien drüberstreuen. In kleine Streifen schneiden.

Lesen Sie dazu auch:

Kreisboten-Plätzchen-Serie: Auch Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim backt Plätzchen

Kreisboten-Plätzchen-Serie: Kreisbäuerin Beatrice Scheitz aus Andechs backt jedes Jahr eine Plätzchen-Sorte selbst