Aufregung war groß gewesen wegen dem Wangener Weiher

Ex-Bürgermeisterin Eva Pfister für Zeitraum 2015 bis April 2020 weiterhin nicht entlastet

Von: Alma Bucher, Thomas Lochte

Eva Pfister, hier ein Foto aus dem Jahr 2018 als sie noch Starnberger Bürgermeisterin war, wird für den Zeitraum 2015 bis April 2020 weiterhin nicht entlastet. © Andrea Jaksch

Starnberg – Der ehemaligen 1.Bürgermeisterin Eva Pfister (frühere John) ist hinsichtlich der Haushaltsjahre 2015 - 2020 (bis 30.April) weiterhin die Entlastung verweigert worden. Der Stadtrat tat dies bei sämtlichen sechs auf der Tagesordnung stehenden Punkte mit jeweils 14:7-Stimmen, dagegen votierten lediglich Johannes Glogger (WPS), Stefan Kandler (BMS), Anke Henniger (fraktionslos) und Ursula Lauer (Grüne). Letztere gaben hierzu Pro6tokollnotizen ab – Henniger wollte nicht, dass die Stadtverwaltung, insbesondere Kämmerer Thomas Deller, durch ein Verweigern der Entlastung für die ehema-lige Bürgermeisterin Schaden nimmt, während Lauer die jeweils vom Kommunalrecht verlangten Begründungen für die versagte Entlastung als „juristisch nicht ausreichend“ erschienen.

„Ich werde der Entlastung nicht zustimmen, weil ich die politische Abwicklung in der Verantwortung der (damaligen) Bürgermeisterin sehe.“

Besagte offizielle Begründungen, als eigener Beschlussgegenstand vom Plenum so formuliert, lauteten je nach betrachtetem Haushaltsjahr unterschiedlich: Für 2015 wurde „auf ein laufendes Verfahren der Landesanwaltschaft beim VGH (gegen Eva Pfister; Anm. d. Red.) und die Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschuss“ der Stadt Starnberg verweisen, der schwere Mängel in der damaligen Haushaltsführung festgestellt und gerügt hatte; zu 2016 lagen für die Ratsmehrheit (14:7) ihrer verweigerten Entlastung „insbesondere die Ergebnisse des Kommunalen Prüfungsverbands zum Seebad aus dem entsprechenden Jahr sowie die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung“ zu Grunde: Pfister hatte dies seinerzeit veranlasst, ohne den damaligen Stadtrat in diese Maßnahme einzubinden. Auch die erheblichen Kostensteigerungen bei der Sanierung des Seebades (von ursprünglich 18 auf rund 25 Mio. Euro) lastete man der vollkommen intransparenten Handhabung des Projekts durch die Bürgermeisterin an. Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 lautet die Begründung zur verweigerten Entlastung ähnlich, wobei 2018 offenbar nicht mal über einen Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses beschlossen worden war. 2020 wurde eine Entlastung für die letzten vier Monate der Amtszeit Eva Johns als 1.Bürgermeisterin (bis 30.April) gleichfalls versagt – hier beklagte Angelika Fränkel (Grüne) als Mitglied des RPA noch etliche unerledigt gebliebene Aufträge an die Verwaltung. Während der ab 1.Mai 2020 nachfolgende Rathauschef Patrick Janik für den Rest seines ersten Amtsjahres (2020) sowie für das Haushaltsjahr 2021 vom Plenum einmütig die Entlastung erhielt, wollte eine Ratsmehrheit dem anhängigen VGH-Verfahren gegen Pfister durch einen Entlastungsbeschluss auf keinen Fall vorgreifen: Der Finanzreferent des aktuellen Stadtrats, Thomas Beigel (CSU) sagte in einer persönlichen Stellungnahme: „Ich werde der Entlastung nicht zustimmen, weil ich die politische Abwicklung in der Verantwortung der (damaligen) Bürgermeisterin sehe.“ Diese, Eva Pfister (frühere John), habe als vormalige Kreiskämmerin genau gewusst, was sie als Bürgermeisterin tut, so Beigel, ein Entlastungsbeschluss jetzt würde alles „in eine falsche Richtung lenken“, so der CSU-Stadtrat unter Hinweis auf die Klage der Landesanwaltschaft.

„heftige Vorwürfe“ gegen John



Winfried Wobbe (UWG), bereits in der Periode 2014 – 2020 im Stadtrat, erinnerte sich: „Alle Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses wurden missachtet – ich kann der ehemalige Bürgermeisterin die Entlastung deshalb nicht gewähren, obwohl sie sich inzwischen kooperativ verhält“, so Wobbe. Franz Sengl (Grüne) wunderte sich angesichts der Beschlussvorlage zur Sitzung, „wie die Verwaltung jetzt dazu kommt, die Entlastung zu empfehlen?“ Im Kommunalen Prüfungsverbandes habe es schließlich „heftige Vorwürfe“ gegen John gegeben, so Sengl. Kämmerer Thomas Deller erklärte dazu, die Vorlagen seien „neutral formuliert“, man müsse ihnen ja nicht folgen. Gleichwohl ließ er anklingen, dass auch die Verwaltung und damit auch er selbst bei anhaltender Entlastungsverweigerung für die Ex-Bürgermeisterin in keinem guten Licht dastehen könnte. Die Stadträte versicherten Deller daraufhin, sie würden das vollkommen getrennt sehen, und baten auch die anwesende Presse darum, dies zu beachten.

Aufregung war groß gewesen wegen dem Wangener Weiher



Im Detail kam auch noch einmal der umstrittene Verkauf des Wangener Löschweihers von 2014 zur Sprache: Damals hatte die Bürgermeisterin den Weiher ohne Information an den Stadtrat praktisch im Alleingang an einen Nachbarn des Gewässers veräußert, die Aufregung war groß gewesen. In einer Stellungnahme des Landratsamtes hatte es später geheißen, der Weiher hätte nicht verkauft werden dürfen, „weil die Kommune den Löschweiher zur Erfüllung ihrer kommunalen Pflichtaufgaben benötigt hätte.“ Auf entsprechende Nachfrage durch erst ab 2020 hinzugekommene Stadträt/Innen, ob denn diese Veräußerung rückabgewickelt werden könne, antwortete die 3. Bürgermeisterin und „altgediente“ SPD-Rätin Christiane Falk, da sei nichts mehr zu retten: „Die Frau Bürgermeisterin war für die Stadt nach außen vertretungsberechtigt.“



Zu denen, die der Ex-Bürgermeisterin wacker die Stange hielten, zählten vor allem Eva Pfisters BMS-Fraktionskollege Stefan Kandler und WPS-Stadtrat Johannes Glogger, der vor 2020 noch gar nicht dem Plenum angehört hatte: „Bei mir entsteht hier der Eindruck, das ist nur ein bösartiges Nachtarocken, ein politisches Nachsetzen, um alles schlecht zu machen.“ Glogger zählte anschließend positive Leistungen der ehemaligen Rathauschefin auf, wie etwa die Westumfahrung, um im gleichen Atemzug dem heutigen (nicht anwesenden) Amtsnachfolger Patrick Janik zu bescheinigen: „Unter dem jetzigen Bürgermeister haben wir noch nichts zu Stande gebracht.“ Der grüne Fraktionssprecher Franz Sengl fasste aber auch aus seiner Sicht am Ende noch einmal die emotionale Seite der Entlastungsverweigerung für den gesamten Zeitraum 2015 bis April 2020 zusammen: „Die Jahre waren schwer erträglich.“