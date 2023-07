Exhibitionist am Gelände der Kite-Surfer in Herrsching

Die Polizei Herrsching ist auf der Suche nach Hinweisen auf einen Exhibitionisten, der am Donnerstag eine Frau belästigte. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Herrsching - In Herrsching tritt ein Exhibitionist am Kite-Surfer-Platz einer 76-jährigen Frau gegenüber. Er ist etwa dreißig Jahre alt. Die Polizei sucht nach weiteren Hinweisen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr. Die 76-jährige Frau aus Germering sah zwischen Breitbrunn und Herrsching am Ufer des Ammersees einen Mann, der ihr in exhibitionistischer Weise entgegentrat. Nachdem der Mann von ihr bemerkt worden war, flüchtete er.

Polizei sucht dreißigjährigen Exhibitionisten von Herrsching

Der Mann war etwa dreißig Jahre alt und mit einer hellblauen Jeans und einem dunklen T-Shirt bekleidet. Zeugen, die zu dem Vorfall oder der gesuchten Person Angaben machen können, werden gebeten sich unter Telefon 08152/93020 bei der Polizei Herrsching zu melden. (kb)