Exhibitionist belästigt am Bahnhof Possenhofen Jugendliche

Am gestrigen Montag (14.03.2022) trat ein bislang unbekannter Mann zwei Minderjährigen am Bahnhof Possenhofen als Exhibitionist gegenüber. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der 13-Jährige und die 15-Jährige verließen gemeinsam gegen 19.30 Uhr die Gleisunterführung am S-Bahnhof, als sie einen ihnen unbekannten Mann bemerkten. Dieser ging neben ihnen die Treppe in Richtung Hindenburgstraße nach oben, sprach die beiden Minderjährigen an und zeigte ihnen sein erigiertes Glied. Die Heranwachsenden reagierten vorbildlich. Sie äußerten deutlich ihre Ablehnungshaltung und rannten zu einer nahegelegenen Bushaltestelle, wo sich mehrere Personen aufhielten. Der Mann setzte unterdessen seinen Weg entlang der Hindenburgstraße, bergauf, fort und telefonierte dabei.



Der bislang Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 180-190 cm groß, ca. 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, kurzer dichter schwarzer Bart, bekleidet mit einer weißen Kappe, einer schwarzen Hose mit silbernem Reißverschluss, einer weißen, hüftlangen Daunenjacke und weißen, abgenutzt wirkenden Crocs Schuhen



Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt wegen eines Sexualdeliktes und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu oben geschildertem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

