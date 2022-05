Exhibitionist versteckt sich bei Berg im Gebüsch

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zum Vorfall des Exhibitionisten in Berg Angaben machen können. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Berg - Erneut tritt im Landkreis Starnberg ein Exhibitionist auf. Diesmal wird er im Gebüsch hinter einer 53-jährigen Frau am Starnberger See gesehen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Geschehen ist der Vorfall laut Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck am Freitag, 20. Mai. Dabei trat ein bisher unbekannter Tatverdächtiger einer 53-Jährigen am Starnberger See als Exhibitionist gegenüber.

Die Geschädigte war circa 200 Meter südlich der Votivkapelle, Höhe Parkweg, im Starnberger See baden. Anschließend hielt sie sich in einer nahegelegenen kleinen Bucht zum Sonnenbaden auf. Gegen 17 Uhr wurde sie von zwei weiteren Badegästen auf einen Mann aufmerksam gemacht, der in einiger Entfernung im Gebüsch hinter ihr onanierte.

Der Unbekannte hat weiße, etwas längere Haare

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 45 Jahre alt, schlanke Gestalt, helle Haut, auffällig weißes, etwas längeres Haar, bekleidet mit blauer Hose und blauem T-Shirt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führt die Ermittlungen in dem Fall und bittet Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt und dem bisher unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich unter Telefon 08141/612-0 zu melden.

Insbesondere das Paar, das die Geschädigte auf den Tatverdächtigen aufmerksam machte, wird dringend gebeten, Kontakt zur Polizei aufzunehmen. (kb)