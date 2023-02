Fachstelle für pflegende Angehörige im Landkreis Starnberg sucht neuen Träger

Teilen

Im Landkreis Starnberg wird ein neuer Träger für die Fachstelle für pflegende Angehörige gesucht. Das BRK hat die Trägerschaft zum Jahresende zurückgegeben. (Symbolfoto) © Tom Weller/dpa/dpa-tmn

Landkreis – Das Landratsamt sucht einen Träger für die Fachstelle für pflegende Angehörige im östlichen Landkreis. Seit 2015 wurde sie vom Bayerischen Rote Kreuz, Kreisverband Starnberg, betreut. In den vergangenen Jahren konnten stabile Strukturen aufgebaut und vielen Angehörigen von Pflegebedürftigen wertvolle Hilfe geleistet werden.

BRK-Kreisgeschäftsführer Jan Lang: „Leider ist es angesichts der exorbitanten Energiekostensteigerung für uns als gemeinnützige und mildtätige Organisation erforderlich geworden, bei nicht kostendeckenden Angeboten, wie es auch die Fachstelle für pflegende Angehörige ist, besonders intensiv die Fortführung zu prüfen.“ Das BRK Starnberg hat daher zum Ende 2022 die Trägerschaft zurückgegeben. „Ich bedanke mich beim BRK Starnberg, für die wertvolle Beratung, Hilfe und Unterstützung von Angehörigen pflegebedürftiger Familienmitglieder“, erklärt Landrat Stefan Frey. Das Landratsamt sucht nun einen Nachfolger und hat bei Sozialdiensten und Nachbarschaftshilfen die Trägerschaft der Fachstelle zur Vergabe ausgeschrieben.

Hohe Energiekosten contra nicht kostendeckende Angebote

Die wesentliche Aufgabe der Fachstelle besteht in der psychosozialen Unterstützung und Beratung der pflegenden Angehörigen. Hierzu gehören auch Förderung und Ausbau der niedrigschwelligen Betreuungsangebote einschließlich der Schulungen und Fortbildungen ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Diese können pflegenden Angehörigen durch zeitweise Übernahme der Betreuung der Pflegebedürftigen gezielt entlasten.



Fachstelle für pflegende Angehörige ist für Berg, Feldafing, Gauting, Krailling, Pöcking und Tutzing zuständig

Die Fachstelle ist für die Stadt Starnberg und die Gemeinden Berg, Feldafing, Gauting, Krailling, Pöcking und Tutzing zuständig. Bis die Fachstelle mit einem neuen Träger besetzt ist, können sich pflegende Angehörige an den Pflegestützpunkt Starnberg in der Moosstraße 18b in Starnberg, Telefon 08151/14877733, E-Mail pflegestuetzpunkt@lra-starnberg.de, wenden. (kb)