Fahranfänger kommt in Tutzing ins Rutschen und erfasst 85-jährigen Fußgänger

Im Dienstbereich der Polizei Starnberg kommt es am Samstag zu einigen Unfällen mit Blechschäden. Ein Fußgänger wird von einem Pkw erfasst und zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt. (Symbolbild). © IMAGO / Fotostand

Starnberg/Tutzing - Zu einigen Blechschäden kommt es im Dienstbereich der Polizei Starnberg am Samstag auf schneeglatten Straßen. Ein 18-jähriger Autofahrer fährt einen Fußgänger an.

Wie die Polizeiinspektion Starnberg mitteilt, sorgten einsetzender Schneefall sowie Straßenglätte dafür, dass einige Fahrzeugführer mit ihren Fahrzeugen ins Rutschen kamen und einen Verkehrsunfall verursachten.

85-jähriger Fußgänger wird eingequetscht

Lediglich bei einem Unfall am Samstag gegen 15.30 Uhr kam es zu einem Personenschaden. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Tutzing kam in der Seestraße in Tutzing mit seinem Pkw ins Rutschen und erfasste hierbei einen 85-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde durch den Pkw gegen ein anderes Fahrzeug gedrückt und verletzte sich hierbei leicht an beiden Knien. Er erlitt Quetschungen und musste kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.400 Euro. (kb)