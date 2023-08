Fahrer aus Gilching erleidet bei Autofahrt Schlaganfall

Teilen

Der Notarzt versorgt einen Patienten, der in Gilching bei der Autofahrt einen Schlaganfall erleidet. (Symbolfoto) © IMAGO / BildFunkMV

Gilching - Sein Geländewagen steuert auf die Gegenfahrbahn zu, als ein 79-jähriger Autofahrer aus Gilching am Steuer einen Schlaganfall erleidet.

Zu einem Unfall, der wesentlich schlimmer hätte ausgehen können, kam es am Dienstag um 10.30 Uhr in der Landsberger Straße in Gilching. Ein 59-jähriger Mann aus Gilching befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Geländewagen die Straße ortsauswärts. Plötzlich steuerte er sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und die ihm entgegenkommenden Fahrzeuge.

Paketfahrer kann Autofahrer mit Schlaganfall in Gilching ausweichen

Dort kam ihm in diesem Moment ein Transporter eines Paketdienstes aus München entgegen, der von einem 36-jährigen Mann aus Geretsried gesteuert wurde. Dieser konnte ihm durch ein Bremsmanöver ausweichen und einen Frontalzusammenstoß mit dem Geländewagen verhindern, stattdessen streifte dieser den Transporter fast auf der kompletten rechten Fahrzeugseite. Der Geländewagen stieß im Anschluss frontal gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw einer 58-jährigen Frau aus Gilching, der wiederum durch die Wucht des Aufpralls nach hinten auf den weiteren Wagen eines 55-jährigen Anwohners geschoben wurde.

Gesamtschaden 25.000 Euro: Bei Unfall in Gilching werden vier Pkw beschädigt

Der Unfallverursacher wurde umgehend durch den Notarzt mit Verdacht auf einen Schlaganfall zunächst ins Starnberger Krankenhaus eingeliefert und von dort weiter ins Klinikum Großhadern verlegt. Sein Fahrzeug wurde an der Front stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Wagen musste daher abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den vier beteiligten Fahrzeugen dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 25.000 Euro belaufen. (kb)