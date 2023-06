Fahrt endet in Krailling an der Schutzplanke

Wie die Polizei berichtet, landet ein Pkw zwischen Unterbrunn und Staatsstraße 2069 an der Schutzplanke. Er muss abgeschleppt werden. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Krailling - Von Unterbrunn in Richtung Staatsstraße 2069 ist ein 41-jähriger Autofahrer unterwegs. In einer Linkskurve kommt er von der Fahrbahn ab.

Am Dienstag, 6. Juni, gegen 21.45 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter Mann aus Königsmoos die Ortsverbindungsstraße von Unterbrunn in Richtung Staatsstraße 2069. Kurz vor der Einmündung zur Staatsstraße kam er in einer Linkskurve mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr auf die linksseitig angebrachte Schutzplanke auf, wo er zum Stehen kam.

Wagen muss nach Unfall in Krailling abgeschleppt werden

Verletzt wurde er bei dem Vorfall nicht, teilt die Polizeiinspektion Gauting mit. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von rund 5.500 Euro. Der Wagen musste vom angeforderten Abschleppdienst von der Schutzplanke geborgen werden. (kb)