Fahrzeug beim Kino in Tutzing beschädigt

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf eine unfallflüchtige Person, die in Tutzing auf dem Kinoparkplatz einen Pkw beschädigt hat. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Tutzing - In der Kirchstraße in Tutzing wird ein abgestellter BMW beschädigt. Zeugen sollen sich bei der Polizei Starnberg melden.

Auf dem Kinoparkplatz in Tutzing wurde ein abgestellter BMW beschädigt. Die Spurenlage ließ laut Polizei Rückschlüsse auf eine zu fest geöffnete Fahrer-/Beifahrertüre von dem daneben geparkten Fahrzeug zu. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

In Tutzing unerlaubt vom Unfallort entfernt

Die Unfallzeit ereignete sich am Dienstag, 8. August, zwischen 18.45 Uhr und 20.50 Uhr. Die Polizei Starnberg ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort und bittet verdächtige Wahrnehmungen oder sachdienliche Hinweise unter Telefon 08151/3640 mitzuteilen. (kb)