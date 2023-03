Fairer Handel in Starnberg soll vorangebracht werden

Erstes Treffen 2023 der Steuerungsgruppe Fair Trade Town Starnberg

Starnberg – Das erste Treffen der neu aufgestellten Steuerungsgruppe Fair Trade Town Starnberg fand vor Kurzem im Starnberger Rathaus statt. Die Pressestelle der Stadt Starnberg hatte die Veranstaltung zusammen mit dem Weltladen Starnberg initiiert, um neue Impulse für das Thema Fair Trade zu bekommen und gemeinsame Aktionen voranzutreiben.

Zum Treffen kamen Vertreterinnen und Vertreter des Starnberger Stadtrats, Weltladens, der Volkshochschule Starnberger See, Kindergärten, Schulen, Kirche, City Initiative Starnberg und des Einzelhandels. Mit dabei war auch Martha Übelacker, die seit Januar als neue „Eine Welt-Promotorin“ der Region Oberbayern Süd tätig ist und der Steuerungsgruppe bei allen Fragen rund um den Fairen Handel oder die nachhaltige Beschaffung mit Rat und Tat zur Seite steht.

Christine Falk erfreut über großes Interesse an Fair-Trade-Thema

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauschten zahlreiche Ideen für Aktionen im Jahr 2023 aus und verabredeten sich bereits zum nächsten Treffen, das in rund einem Monat wieder stattfinden soll. „Ich freue mich, dass so viele Interessierte unserer Einladung gefolgt sind und auf diese Weise die Aktivitäten rund um den fairen Handel in Starnberg noch besser gebündelt, sichtbar gemacht und breit gestreut werden können“, so Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk.

Mitstreiter in Sachen Fair Trade Town gesucht

Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, die die Kampagne „Fair Trade Town“ in Starnberg unterstützen möchten, sind herzlich willkommen, die Teilnahme an der Steuerungsgruppe ist jederzeit möglich. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an pressestelle@starnberg.de. (kb)