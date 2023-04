Familie Herbst spendet der Wasserwacht Starnberg eine Drohne

Teilen

5000 Euro für eine gute Sache: Indi und Oliver Herbst mit dem Vorsitzenden der Wasserwacht Starnberg, Markus Bucher, bei der Spendenscheckübergabe. © Wasserwacht

Starnberg - Dank einer großzügigen Spende ist die Wasserwacht Starnberg bei der Wasserrettung jetzt noch besser gerüstet.

In der Wasserrettung kommen immer häufiger Drohnen zum Einsatz. Ein Vorteil bei diesen Fluggeräten liegt darin, mit einem besseren Blickwinkel auf das Wasser sehen und dadurch Personen unter der Wasseroberfläche besser erkennen zu können. Auch an Land können sie den Rettungskräften eine große Hilfe sein.

Um die Anschaffung einer solchen Drohne zu ermöglichen, spendeten Indi und Oliver Herbst aus Starnberg der Wasserwacht Starnberg den Betrag von 5.000 Euro für eine High-Tech-Drohne zur Vermisstensuche. Die Drohne ist zusätzlich mit einer Wärmebildkamera ausgestattet, so dass sie gerade auch bei Nacht die Möglichkeiten deutlich erweitert. „Als Mutter von drei Kindern finde ich die Arbeit der Wasserwacht mega wichtig und freue mich, wenn wir die ehrenamtlichen Helfer etwas unterstützen können“, erklärte Herbst.

Indie Herbst aus Starnberg spendet jährlich an gemeinnützige Einrichtungen

Indi Herbst betreibt die gleichnamige Galerie am Kirchplatz in Starnberg und spendet jedes Jahr einen Teil ihrer Einnahmen für wohltätige Zwecke, so zum Beispiel der Palliativstation in Starnberg, ukrainischen Kindern und zuletzt der Tafel Starnberg. Ehemann Oliver Herbst ist mit seiner Firma Immovision seit über 20 Jahren Marktführer in der Vermittlung von Seeufer-Immobilien. (kb)