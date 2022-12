Familien der Staatliche Realschule Herrsching spenden an Ukraine

Von: Alma Bucher

Emma Schmid, Stefan Rodi, Christian Schmitz, Theresa Schlögl, Clara Doll, Robin Paetsch und Emily Geier packten zusammen Pakete für die Ukraine. © RSH

Herrsching - An der Staatlichen Realschule Herrsching werden einige Kinder und Jugendliche unterrichtet, die aus der Ukraine fliehen mussten. Die Mutter eines dieser Schüler, Frau Okunieva, organisiert regelmäßig Hilfsaktionen für ihren Heimatort Isjum, der vom Krieg stark betroffen ist.

Dafür bat die Schülermitverwaltung der Realschule nun um Spenden für Frau Okunieva und war überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Schulfamilie. Alle abgegebenen Hilfsgüter wurden sortiert und von Schülerinnen und Schülern in unzählige Umzugskartons gepackt.

Warme Kleidung und Lichtquellen

Da der Winter vor der Tür steht, benötigen die Menschen in Isjum insbesondere warme Kleidung, Decken und aufgrund vermehrt auftretender Stromausfälle Lichtquellen. Für die vielen Familien mit Kindern, die sich noch vor Ort befinden, wurden aber auch Süßigkeiten anlässlich des St. Nikolaustages am 19. Dezember gesammelt. Alle Kartons wurden am Freitag an die Organisation „Charkiw mit dir“ übergeben, welche sie nach Isjum überführt.