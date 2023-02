Fasching auf Hochtouren: Galaball im Gräfefinger Bürgerhaus

Teilen

„Würmesia ist bunt“ – so das Motto des diesjährigen Showprogramms der Faschingsgesellschaft. © Doll/Gemeinde Gräfelfing

Gräfelfing – Den Gästen war es anzumerken: Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause war das Tanzen und Feiern so schön wie nie. Fast zweihundert Besucher füllten die Tische, kein Platz blieb frei – mit gehobener Bewirtung durch das benachbarte Restaurant Joe Marino. Auf den Stühlen hielt es die meisten allerdings nicht lange, denn die Sunset Showband sorgte dafür, dass die Tanzfläche den ganzen Abend über bestens gefüllt war.

Nur die Showtanzgruppen und Faschingsgarden beanspruchten zwischendurch das Parkett für sich: Gekommen waren die Würmesia mit ihrem Faschingsprinzenpaar Prinz Max I. und Prinzessin Vanessa II., Fun Unlimited aus Germering mit dem Prinzregentenpaar Gisela I. und Prinzregent Gerhard I. sowie die Faschingsgilde Olching.



„Würmesia ist bunt“ – so das Motto des diesjährigen Showprogramms der Faschingsgesellschaft. „Hinaus aus der tristen Zeit der Pandemie wollen wir wieder Freude und Farbe im Würmtal verbreiten.“ Und diese Botschaft brachte die Würmesia auch mit ins Bürgerhaus am Samstagabend, wo sie eine gut gelaunte Festgesellschaft bereits erwartete. Tanz und Akrobatik, offizielle Proklamationen und Ordensverleihungen – das Programm sorgte ordentlich für Stimmung und wurde dementsprechend auch begeistert beklatscht.



„Es war noch einmal ein ganz besonderer Galaball“, resümiert Organisator Jan Konarski. „Durch die zweijährige Unterbrechung waren unsere Stammgäste noch begeisterter dabei als sonst und es kamen auch viele neue Gäste, die den Ball zum ersten Mal besuchten. Die Menschen sind einfach „hungrig“ nach Vergnügen, Lachen und Leben. Das Miteinander und die Professionalität der Faschingsgilden haben den Abend zu einer gelungenen Veranstaltung gemacht.“ Sehr viel positive Resonanz erhielt auch Bürgermeister Peter Köstler, der als „Hausherr“ den Ball eröffnete und auch selbst sehr gerne das Tanzbein schwang: „Der Galaball ist ein wichtiges Element im Reigen unserer gemeindlichen Veranstaltungen und bringt Farbe in den Wintermonat Februar. Ich freue mich, dass das Feiern nun wieder ungehindert möglich ist und so viele daran teilhatten. Mein Dank geht vor allem auch an den Organisator Jan Konarski sowie seinen Mitarbeiter Richard Eder für den gewohnt professionellen Ablauf. Es war einfach schön.“