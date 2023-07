FDP-Ortsverband Starnberg strebt Bürgerbegehren zur Seeanbindung an

Von: Thomas Lochte

Zufrieden mit dem Ergebnis: Die FDP-Vorstandsmitglieder (v.l.) Dietrich von Witzleben, Anke Henniger, Stefan W. Zeil und Dr. Dustin Schöder (v.l.) nach dem Pressegespräch. © FDP-Ortsverband Starnberg

Starnberg – Der FDP-Ortsverband Starnberg strebt ein Bürgerbegehren zum Großprojekt Umbau der Gleisanlagen und des Starnberger Bahnhofs am See an. Bei einem Pressegespräch legten die Ortsvorsitzenden Anke Henniger und Stefan Zeil dar, dass sie die Finanzierung des Großprojekts für „aus unserer Sicht momentan nicht gegeben“ ansieht, so Zeil wörtlich.

Die beiden Vorstände berichteten davon, dass sich bei einer nicht-öffentlichen Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Starnberg dieses Meinungsbild ergeben habe und sich sämtliche Vorstandsmitglieder einig seien – auch FDP-Stadtrat Marc Fiedler habe das Ratsbegehren mit dem Ziel eines Bürgerbegehrens befürwortet -, berichtete Henniger in dessen Abwesenheit.

Projekt Seeanbindung mit dem Vertrag zwischen Stadt und Bahn nicht gelöst

Die Meinungsbildung der Starnberger Liberalen war auf vielfältige Weise unterfüttert und mündete in deutlicher Kritik an Bürgermeister Patrick Janik und der offiziellen Linie der Stadt: „Es ist aus unserer Sicht unseriös, wenn so getan wird, als wenn das Problem Seeanbindung mit dem Vertrag schon gelöst wäre“, sagte Stefan Zeil im Hinblick auf die Ende vorigen Jahres zu Stande gekommene Verständigung zwischen Stadt und Bahn, bis 31. Dezember an einem Konzept zur Finanzierung der mindesten 177 Millionen Euro teuren Seeanbindung zu arbeiten und eine mögliche Klage der DB gegen die Stadt auf Erfüllung der Altverträge von 1987 vorerst ruhen zu lassen.

Man stelle „eine gewisse Realitätsverweigerung der Stadtspitze“ fest, so Zeil. Mit dem von der Stadt verfolgten Konzept zur Verwirklichung der Seeanbindung (Fördermittel von Bund und Freistaat, Eigenanteil der Stadt in Höhe von zirka 50 Millionen Euro aus Grundstücksveräußerungen nebst laufende Haushaltsmittel) sieht die Starnberger FDP „die Leistungsfähigkeit der Stadt in Gefahr“, wenn diese Vereinbarung nicht verändert beziehungsweise gekündigt werde. Man sollte „nicht alle finanziellen Ressourcen der Stadt über mehrere Legislaturperioden hinweg auf eine Karte setzen, das wäre ein großes Vabanque-Spiel“, warnte Dustin Schöder, seit kurzem kooptiertes Vorstandsmitglied im Starnberger FDP-Ortsverband und beruflich nach eigenen Worten „in der strategischen DB-Konzern-Ebene tätig“.

Stadträtin Anke Henninger aus Starnberg: „Geheimniskrämerei macht stutzig“

Stadträtin Anke Henniger, wegen inhaltlicher Differenzen aus der zuvor mit Marc Fiedler noch zweiköpfigen FDP-Fraktion ausgetreten, kritisierte die Informationspolitik des Rathauses: „Diese Geheimniskrämerei macht stutzig“, sagte sie, nachdem sie seit März mit informellen Anfragen bei der Stadt immer wieder abgeblitzt war. Zwar habe sie der von Bürgermeister Patrick Janik erzielten Vereinbarung zwischen Stadt und Bahn im Dezember 2022 noch zugestimmt, durch tiefere Lektüre des Vertragswerks seien ihre jedoch immer mehr Bedenken gekommen, so Henniger zu ihrem Meinungsumschwung: „Das Einigungswerk ist alles andere als ein Gottesgeschenk, wie von Stadtseite immer behauptet, es gibt zwei Narrative, die dem Bürger vermittelt werden und die mich stören“ - zum einen, so Henniger, erhielte man entlang der Bahngleise nur dann Lärmschutzwände, wenn das Wendegleis nicht aus der Stadt herauskäme; zum anderen – zweites Narrativ - gebe es zum Wendegleis nahe dem Oberfeld keinerlei Alternative, für so etwas gebe sie der Stadt keinen Blanko-Scheck: „Dabei stehen die Chancen der Stadt bei einem Klageverfahren gar nicht mal so schlecht!“

Die Bürgerschaft beim Projekt Seeanbindung mitnehmen

Ihrer Ansicht nach habe auch die längerfristige städtebauliche Planung „mit Seeanbindung nichts zu tun“, so Hennigers Eindruck. Auch bei der „Mitnahme“ der Bürger lasse das Gebaren der Stadt sehr zu wünschen übrig, bemängelte die Stadträtin: „Warum gab es keine Ortsbegehung mit den Oberfeld-Anwohnern? Warum wurde bei der Bürger-Info-Veranstaltung im März extra eine Agentur angeheuert, die laut Website Spezialist für Konflikte mit Bürgern ist?“ Besagte Agentur habe damals dafür gesorgt, dass Bürger-Fragen zur Seeanbindung nicht im großen Saal der Schlossberghalle (also vor aller Ohren) zur Sprache kamen, sondern im Foyer, in Kleingruppen.

Vorstandsmitglied Dietrich von Witzleben sprach beim Pressetermin von einem „konfrontativen Kurs“, den die verschiedenen Starnberger Bürgermeister seit 30 Jahren gegenüber der Deutschen Bahn erfolglos gefahren hätten: Die Einigung vom Ende letzten Jahres diene nach seinem Dafürhalten „ausschließlich den Interessen der Stadt, bloß um drei Meter Bauland zu gewinnen“. Was sich wegen des enormen Finanzierungs- und Verwertungsdrucks auf Stadtseite abzeichne, sei „Seeabschottung statt Seeanbindung“, so Witzleben im Hinblick auf die zu befürchtende bauliche Entwicklung am See. Man wolle das mit der Gleisverlegung alles nicht, so Witzleben, „wohl aber einen renovierten, funktionierenden See-Bahnhof, Stichwort DB Zukunftsbahnhof“.

Mit Sonderkündigungsrecht Schaden von Stadt Starnberg abwenden?

Entsprechend sehe die FDP „die rechtzeitige Wahrnehmung des Sonderkündigungsrechts als einzige Möglichkeit, Schaden von der Stadt abzuwenden: Um das durchzusetzen, werde man über das Ratsbegehren bis zum Bürgerbegehren gehen, kündigten die Ortsvorstände an. Im Erfolgsfall hätte dieses sogar Bindungswirkung für die Stadt und würde deren Verhandlungsspielraum stark beschränken. Auf Fragen von Presse-Seite, warum man sich nicht noch ein wenig in Geduld übe und den 1.Bürgermeister bei seinen Gesprächen zur Finanzierung „in Ruhe machen“ lasse, erwiderte Stefan Zeil: „Weil die Finanzierung nicht darstellbar ist“. Man werde diese Position der FDP vorantreiben, kündigte Zeil an – und werde sogar die immer wieder auch von anderen Fraktionen im Stadtrat kolportierten „guten Kontakte“ zur Bundesebene nutzen: Im September plane man eine Veranstaltung mit Katja Hessel, ihres Zeichens Staatssekretärin in Christian Linders FDP-geführtem Bundesfinanzministerium.

Zur Information

Die Forderungen der Starnberger FDP zur Seeanbindung in Stichpunkten: - Transparenz – Veröffentlichung aller Unterlagen (inklusive Altvertrag, Klage und Mediationsunterlagen) - Umgehende Einschaltung der Rechtsaufsicht zur Prüfung des ganzen Vertrags - Erarbeitung eines alternativen Konzepts zum Seebahnhof/zur Seeanbindung - Umgehende Umsetzung einer kurzfristigen Lösung bezüglich Dach und Aufzug - Lenkungskreis des Vertrags ausbalancieren (zum Beispiel Hinzuziehung eines Stadtrates der WPS (Nachfolge Maximilian Ardelt) - Umfassende Bürgerbeteiligung bis hin zur Durchführung eines Bürgerbegehrens beim Thema Seeanbindung - Aufnahme von Verhandlungen mit der Bahn und Bayerischen Eisenbahngesellschaft zu einer alternativen Lösung - Umgehende Klärung zur Finanzierung und monatliche Information im Stadtrat - Ziehung des Sonderkündigungsrechts im Jahr 2023 (gegebenenfalls als Vorratsbeschluss im Stadtrat)- Beschluss des Dringlichkeitsantrags der FDP im Stadtrat (Anke Henniger).