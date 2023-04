Feierlicher Amtswechsel am Finanzamt in Starnberg

Von: Petra Straub

Abschied und Neustart: Am Finanzamt folgt Amtsleiterin Andrea Juppe (Mitte) auf Daniela Ötvös (daneben). Bei der feierlichen Amtsübergabe dabei sind (v.l.) MdL Anne Franke, Dr. Florian Juppe, Dr. Christoph Habammer, Landrat Stefan Frey, Raimund Mader und Hans-Herbert Szymanski (Mann von Daniela Ödvös). © Petra Straub

Starnberg – Der Wechsel am Finanzamt Starnberg ist längst vollzogen. Ein halbes Jahr später erfolgt nun die feierliche Übergabe der Amtsleitung von Daniela Ötvös an Andrea Juppe im Beccult in Pöcking.

Im Beisein von Belegschaft, Politprominenz, beruflicher Wegbegleiter und mit musikalischer Untermalung durch das Amtsensemble kam sowohl die Scheidende als auch die Nachfolgerin zu Ehren. Festredner Dr. Christoph Habammer, Vizepräsident des Bayerischen Landesamts für Steuern, verabschiedete die „alte Burgherrin“, die über zehn Jahre „in einem der schönsten Finanzämter“ gewirkt habe. Nun könne Andrea Juppe in ihrer Amtsstube im Schloss Starnberg den Blick auf den Starnberger See genießen, zeichnete er ein idyllisches Bild vom Amt auf dem Land und hob dessen Besonderheiten hervor: die außergewöhnlich junge Belegschaft mit durchschnittlich 36 Jahren etwa, das historische Gebäude, das seit 1803 von der staatlichen Verwaltung genutzt wird, und die zu bearbeitenden Steuerangelegenheiten von 22 Einkommensmillionären pro 10.000 Einwohner im Landkreis Starnberg, der höchsten Dichte Deutschlands. Und er sprach auch die aktuellen Herausforderungen der Finanzämter an - die Bearbeitung von Corona-Hilfen, Grundsteuer-Erklärungen und der Energiepreispauschale.

Die neue Burgherrin im Starnberger Finanzamt wollte wieder aufs Land

„Der Täter kehrt an den Tatort zurück“, scherzte Habammer bezugnehmend auf Ödvös‘ Wechsel zum 1. Juni 2022 als Amtsleiterin ans Finanzamt Fürstenfeldbruck. Denn dort war sie bereits während der Einführung in die Aufgaben des höheren Steuerverwaltungsdienstes ab 1994 beschäftigt. Ihre Laufbahn im bayerischen Staatsdienst begann zwei Jahre vorher als Staatsanwältin beim Landgericht München I. Nach Zwischenstationen bei der Oberfinanzdirektion München und dem Finanzamt München wechselte sie 2007 an das Bayerische Landesamt für Steuern und 2012 zum Finanzamt Starnberg.

Neue Starnberger Finanzamtsleiterin kommt aus Gräfelfing

Die „neue Burgherrin“ Andrea Juppe, Leitende Regierungsdirektorin aus Gräfelfing, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern (acht und elf Jahre). Sie gehört der Bayerischen Finanzdirektion seit 2006 an. Seit ihrem Weggang aus Wolfratshausen zu Beginn ihrer Beamtenlaufbahn hegt sie den Wunsch, „wieder aufs Land zu gehen“, erklärte sie den Festgästen in Pöcking. „Jetzt durfte ich gehen.“ Zwischenzeitlich war sie beim Finanzamt München I und nach der Zusammenlegung der sieben Münchener Finanzämter 2009 in der Stabstelle und später in der Zentralabteilung beschäftigt. 2017 wurde ihr die Ständige Vertretung der Abteilungsleitung I beim Finanzamt München übertragen. Mitte November 2022 habe sich dann die Gelegenheit geboten, von München nach Starnberg zu wechseln.

Lob für gute Betriebsergebnisse und Mitarbeiterführung

Habammers Festrede schlossen sich Grußworte von Starnbergs 3. Bürgermeisterin Christine Falk, des Betriebsratsvorsitzenden Rico Schneider und von Raimund Mader, Vizepräsident der Steuerberaterkammer München, an. Der Freistaat habe eine „kompetente Nachfolgerin“ für die scheidende Amtsleiterin gefunden, so Falk, die Andrea Juppe Unterstützung anbot („Wir sind ja gleich nebendran!“). Mader attestierte Daniela Ödvös, stets zu guten Ergebnissen gekommen zu sein und wies die Festgäste auf die aktuellen Probleme der Steuerberater hin, verursacht durch die Bürokratie, durch Zusatzaufgaben (etwa durch die Bearbeitung von bis zu drei Veranlagungszeiträumen gleichzeitig) und Personalmangel. Schneider bescheinigte Daniela Ödvös zudem „über dem Bayern-Durchschnitt liegende Ergebnisse“ und dankte ihr dafür, persönlichen Belange des Teams stets berücksichtigt zu haben. Und er spekulierte „nach dem Gesetz der Reihe“ amüsiert über Andrea Juppes Verweildauer im Starnberger Amt, die er bei 15 Jahren ansetzte.

Daniela Ödvös: „Was wirklich zählt, ist die Zusammenarbeit mit Ihnen“

„Was wirklich zählt, ist die Zusammenarbeit mit Ihnen.“ Dankerfüllt ergriff Daniela Ödvös an ihrer alten Wirkungsstätte ein letztes Mal das Wort und adressierte allen voran an ihre ehemaligen Mitarbeitenden ein großes Lob. Dafür, dass sie „extremen Einsatz und herausragendes Engagement“ gezeigt haben. Einige seien noch nicht einmal volljährig, wenn sie aus weit entfernten Regionen nach Starnberg kämen und müssten dort teure Wohnungen mieten oder weite Fahrtstrecken in Kauf nehmen, anerkannte Daniela Ödvös. Zudem würden sie bei der Arbeit nicht geschont, weil „die Mehrbelastung durch die Art der Steuerfälle“ in Starnberg bei der Personalzuweisung noch nicht berücksichtigt werde. Dennoch schaffe es die Belegschaft, durch ihre „einheitliche Gangart“ und qualitätvolle Kommunikation neue Mitarbeitende aufzufangen und eine positive Atmosphäre zu schaffen.

Besonders freute sich die scheidende Finanzamtsleiterin wahrscheinlich über das Grußwort von Landrat Stefan Frey, der mit wohlwollenden Adjektiven aus der alten eine junge Burgherrin machte. Wohl wissend, dass Daniela Ödvös großen Wert legt auf eine wertschätzende und konfliktfähige Kommunikation, dem „Schlüssel zu Wohlbefinden und Erfolg“. Frey nahm seine Ansprache auch zum Anlass, um mit dem Mythos aufzuräumen, dass die Städte und Gemeinden im Landkreis wie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zu den reichsten Deutschlands gehörten. „Den Kommunen geht‘s nicht gut“, betonte er. Besonders verärgert zeigte sich der Landrat darüber, dass der Freistaat nicht für vom Landkreis übernommene Aufgaben bezahlt. Mit neun Millionen Euro stehe dieser aktuell in der Kreide.

Mit viel Kreativität Herausforderungen meistern

„Ich bin in große Fußstapfen getreten“, so das Fazit von Amtsnachfolgerin Andrea Juppe nach dem ersten Diensthalbjahr. Sie will sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen lassen und plant anfangs keine großen Veränderungsprozesse, wie sie sagte. Trotz der hohen Personalfluktuation sprach sie von „einem besonders tollen Amt“ und will anstehende Herausforderungen im Team, mit Achtsamkeit und Kreativität meistern. Kreativität entstehe - dem Wissenschaftsjournalist Bas Kast zufolge -, wenn routinemäßige Abläufe durchbrochen würden. Mit einem anderen Frühstück oder Arbeitsweg etwa, oder wenn man sich Menschen öffnet, die anders sind als man selbst. In diesem Sinn regte Juppe die Festgäste zum Austausch mit ihr an, und sei es nur, um die eigene Kreativität zu fördern.