Feiernde beschießen sich am Bolzplatz Gilching mit Feuerwerkskörpern

In der Silvesternacht richten Feiernde in Gilching Feuerwerkskörper auf Personen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild). © Boris Roessler/dpa

Gilching - Unschöne Szenen spielen sich in der Silvesternacht am Bolzplatz in der Weichselbaumstraße in Gilching ab. Personen beschießen sich dabei gegenseitig mit Feuerwerkskörpern.

An dem Bolzplatz hatten sich laut Polizei mehrere Feiernde zum Feuerwerk versammelt. Dabei soll sich eine Gruppe von 15 bis 20 Personen sich gegenseitig mit Feuerwerkskörpern beschossen haben. Als drei 18-Jährige die Gruppe auf die Gefährlichkeit ihres Unternehmens hinwiesen, nahm einer aus der Gruppe die drei jungen Männer gezielt unter Beschuss. Zum Glück wurden die aus Gauting, Weßling und Gilching stammenden Personen nicht verletzt.

Unbekannter Täter kann vor der Polizei fliehen

Vor Eintreffen der Polizeistreife aus Gauting konnte der unbekannte Täter fliehen. Derzeit wird gegen ihn wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Gauting unter der Telefonnummer 089/893133-0 zu melden. (kb)