Feldafing: Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen fordert Einsatz von Rettungshubschrauber

Teilen

Schwerverletzt musste ein Unfallteilnehmer - hier ein Symbolbild - mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. © PantherMedia/Chalabala

Feldafing - Drei Personen wurden am gestrigen Montag, 17. Juli, gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B2 verletzt. In den Unfall waren insgesamt vier Fahrzeuge verwickelt - der Rettungshubschrauber musste kommen.

Nach erster Einschätzung waren die Beamten vor Ort zunächst davon ausgegangen, dass ein von Weilheim kommender Pkw-Fahrer, der nach links in Richtung Aschering abbiegen wollte, den Gegenverkehr übersehen hat.

Die weiteren Ermittlungen ergaben jedoch einen anderen Hergang: Ein 68-jähriger Mann aus Starnberg wollte von Süden kommend mit seinem Pkw nach links in Richtung Aschering abbiegen. Dies bemerkte der dahinter fahrende 61 Jahre alte Gautinger nicht und fuhr mit seinem Reisebus auf den Kleinwagen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw in den Gegenverkehr geschoben, wo in diesem Moment ein anderes Auto entgegen kam. Dessen Fahrer, ein 63-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen, konnte den weiteren Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Unmittelbar danach fuhr noch ein 48 Jahre alter Weilheimer mit seinem Mercedes in die Unfallstelle.

Während der Verursacher und der Weilheimer Mercedes-Fahrer unverletzt blieben, mussten die übrigen Beteiligten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Starnberger sowie die Beifahrerin wurden mit dem Verdacht auf Rippenfrakturen mit Rettungshubschraubern davongeflogen, beim Pkw-Lenker aus Nordrhein-Westfalen wurden verschiedene Prellungen diagnostiziert, auch er wurde – mit dem Rettungswagen – zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht.

Die beiden am stärksten beschädigten Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden.

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes und der Unfallaufnahme, Verkehrslenkung und Reinigung der Fahrbahn waren die Feuerwehren aus Feldafing, Pöcking und Traubing alarmiert worden. Die B2 war zeitweise voll gesperrt, später konnte der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Erst gegen 17 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.