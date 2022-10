Feldgeschworene im Landkreis Starnberg erhalten Urkunden und Medaillen

Feldgeschworene erhalten Urkunden und Medaillen (v.l.): Landrat Stefan Frey, Feldgeschworener Josef Oberrieder, Christian Kaiser (Dritter Bürgermeister Andechs), Feldgeschworener Alois Bals, Andreas Hlavaty (Zweiter Bürgermeister Berg), Steffen Kirchner (Leiter des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Landsberg am Lech) und Feldgeschworener Matthäus Popp. © Landratsamt Starnberg

Landkreis - Landrat Stefan Frey überreichte bei einer kleinen Feierstunde im Landratsamt Starnberg Urkunden und Medaillen an Alois Bals und Matthäus Popp aus Andechs sowie Josef Oberrieder aus Berg für ihr Ehrenamt als Feldgeschworener. „Sie waren in all den Jahren als Feldgeschworener stets einsatzbereit, Ihr unerschöpfliches Wissen war für alle Beteiligten eine große Hilfe.“, würdigte Landrat Stefan Frey die Verdienste.

Alois Bals und Matthäus Popp sind seit 40 Jahren Feldgeschworene in der Gemeinde Andechs und Josef Oberrieder ist seit 25 Jahren in der Gemeinde Berg aktiv. Für diese langjährigen Verdienste bekamen sie vom Bayerischen Finanzminister eine Ehrenurkunde und eine Medaille des Landkreises verliehen. Nicht teilnehmen konnten Quirin Loder und Franz Sontheim aus Andechs, beide werden ebenfalls für ihre 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Feldgeschworene ausgezeichnet.

Im Rahmen der Feierstunde im Landratsamt gratulierten den Geehrten auch Andreas Hlavaty, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Berg, und Christian Kaiser, Dritter Bürgermeister der Gemeinde Andechs sowie Steffen Kirchner, Leiter des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Landsberg am Lech.

Feldgeschworene üben das älteste kommunale Ehrenamt in Bayern aus. Zu deren Aufgaben gehört die Mitwirkung bei der Abmarkung von Grundstücken durch das Vermessungsamt, beschädigte Grenzsteine auszuwechseln oder zu sichern und bei Konflikten zwischen Bürgern und Verwaltung zu vermitteln. Feldgeschworene werden auf Lebenszeit bestellt. Im Landkreis Starnberg sind derzeit 39 Feldgeschworene aktiv tätig. Wer mehr über das Ehrenamt, das Siebenergeheimnis oder die Historie wissen möchte, findet Informationen unter https://ldbv.bayern.de/vermessung/feldgeschworene.