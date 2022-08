Feldweg in Tutzing wegen Leitungsbau bis Mitte November gesperrt

Teilen

Über mehrere Wochen ist ein Feldweg in Tutzing nicht befahrbar. Es finden Bauarbeiten für die Wasserversorgung der Gemeinde statt. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Tutzing - Ein Feldweg in Tutzing ist für mehrere Wochen nicht befahrbar. Dort finden bis November Bauarbeiten für die Wasserversorgung der Gemeinde statt.

Wie die Gemeinde mitteilt werden die Bauarbeiten für die Wasserversorgung des Gemeindegebietes am 5. September etwa 500 Meter oberhalb des BRK Kinderhauses und des Waldorf Kinderhauses in Tutzing wieder aufgenommen. Der betroffene Feldweg führt in Richtung Traubing.

Der gesperrte Weg führt durch den Wald und entlang des Golfplatzes

Auf einer Strecke von etwa 800 Metern wird abschnittsweise der Feldweg durch den Wald und teilweise entlang des Golfplatzes in Richtung Traubing aufgegraben und anschließend neue Rohre verlegt. In dieser Zeit ist eine Benutzung des Feldweges nicht möglich. Das Ende der Maßnahme ist für Mitte November geplant. (kb)